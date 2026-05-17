“Cortili Narranti” e il Premio letterario Città di Erice al Salone del Libro di Torino

17/05/2026 13:00:00

La cultura ericina approda al Salone Internazionale del Libro di Torino. La rassegna letteraria “Cortili Narranti”, promossa dall’Associazione Vivere Erice, è tra le protagoniste della sezione “Luci sui Festival”, spazio dedicato alle esperienze culturali più significative del panorama nazionale.

La partecipazione al Salone rappresenta un importante riconoscimento per il percorso costruito negli anni dall’associazione, impegnata nella promozione della lettura, del dialogo culturale e della valorizzazione del territorio di Erice attraverso incontri con autori, artisti e protagonisti della cultura contemporanea.

Nata con l’idea di trasformare i cortili storici e gli angoli più suggestivi del borgo in luoghi di narrazione e confronto, “Cortili Narranti” è riuscita nel tempo a coniugare identità territoriale e apertura culturale, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.

«Essere presenti al Salone Internazionale del Libro è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso», ha dichiarato Mariza D’Anna. «Questo riconoscimento premia l’impegno di tutti coloro che hanno creduto nel progetto e nella forza della cultura come strumento di condivisione e valorizzazione del territorio».

Grande attenzione, durante gli appuntamenti torinesi, è stata dedicata anche al Premio Letterario Città di Erice e al Premio Letterario Giovani, giunto alla terza edizione. Le iniziative puntano a sostenere la narrativa contemporanea, la diffusione della lettura e la valorizzazione dell’identità siciliana.

Particolarmente significativo il coinvolgimento degli studenti nel Premio Giovani: quest’anno partecipano otto scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, chiamate a leggere, confrontarsi e dialogare con gli autori. Un progetto che mette al centro il valore educativo della cultura e della lettura.

«Portare l’esperienza della nostra rassegna e del Premio Letterario Città di Erice in un contesto così prestigioso significa dare voce a un territorio che investe nella cultura, nella bellezza e soprattutto nei giovani», sottolinea Noemi Genovese, coordinatrice del Premio. «La partecipazione e l’entusiasmo crescente degli studenti nelle varie fasi del Premio e negli incontri con gli scrittori sono segnali molto confortanti».

Il prossimo appuntamento sarà il 7 giugno a Palermo, nell’ambito di Marina di Libri, il festival dedicato all’editoria indipendente. In quell’occasione verranno presentate le nuove attività del Premio Letterario Città di Erice e le iniziative culturali in programma nei prossimi mesi.



