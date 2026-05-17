Mazara: la polizia insegue un furgone e lo blocca schiantandolo al muro

17/05/2026 22:08:00

Questo pomeriggio a Mazara un ordinario controllo di polizia è degenerato in un inseguimento tra una volante e un furgone di colore verde guidato da un uomo. La fuga si è conclusa all’incrocio tra via Salemi e via Barletta con un violento schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti sarebbero riusciti a fermare il mezzo con una manovra che lo ha fatto finire contro un muro. Nell’impatto, oltre ai danni riportati dai veicoli coinvolti, è stato abbattuto anche un palo della pubblica illuminazione.

Stando alle informazioni raccolte nelle prime fasi successive all’accaduto, alcuni poliziotti avrebbero riportato ferite lievi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente numerosi equipaggi della Polizia e dei Carabinieri, impegnati sia nei rilievi e nelle attività investigative sia nella regolazione del traffico. La circolazione lungo via Salemi sta infatti subendo rallentamenti e disagi.



