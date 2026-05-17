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Cronaca
17/05/2026 13:35:00

Aggredisce la compagna davanti al commissariato: arrestato un 42enne

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Paura davanti al commissariato di polizia.  Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna. L’episodio si è verificato mentre il quarantaduenne, già sottoposto alla misura della libertà vigilata, si era recato negli uffici di polizia di Gela per adempiere all’obbligo di firma.

 

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo si trovava insieme alla donna, che avrebbe mostrato evidente paura e riluttanza ad allontanarsi con lui, tentando di attirare l’attenzione delle persone presenti nella sala d’attesa. A quel punto il quarantaduenne l’avrebbe afferrata con forza, spingendola verso l’esterno del commissariato.

La situazione è poi degenerata all’esterno degli uffici: l’uomo avrebbe scaraventato la compagna sull’asfalto, colpendola violentemente e tirandole i capelli mentre le sbatteva più volte la testa a terra. Determinante l’intervento immediato di un poliziotto, che è riuscito a fermare l’aggressione evitando conseguenze ancora più gravi.

 

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato diverse ferite al volto. Dopo le cure, la donna ha formalizzato una denuncia raccontando agli investigatori di aver subito ripetute violenze nel corso della relazione. Ha inoltre riferito di essere stata costretta a rimanere chiusa in casa e di aver subito abusi sessuali.

 

Alla luce delle dichiarazioni raccolte, oltre all’arresto per maltrattamenti e lesioni, nei confronti dell’uomo sono scattate anche le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento disponendo gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. La donna, invece, è stata trasferita in una struttura protetta.

 









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