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Cronaca

» Ambiente
17/05/2026 17:52:00

Caretta caretta morta sulla spiaggia di Trapani davanti piazza Vittorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/1779033063-0-caretta-caretta-morta-sulla-spiaggia-di-trapani-davanti-piazza-vittorio.jpg

Una tartaruga marina Caretta caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Trapani, all’altezza di piazza Vittorio Emanuele, in una delle aree più frequentate del litorale cittadino. Il corpo dell’animale si trovava sulla battigia già in avanzato stato di decomposizione, probabilmente trascinato a riva dalle correnti dopo giorni in mare.


L’esemplare sembrerebbe una giovane tartaruga, probabilmente con un’età compresa tra i 10 e i 20 anni. Le Caretta caretta crescono lentamente e raggiungono la maturità soltanto dopo molti anni.


Sul carapace non sarebbero presenti evidenti segni di urti violenti o spaccature compatibili con collisioni importanti, anche se lo stato della carcassa rende difficile stabilire le cause esatte della morte. Tra le ipotesi più frequenti ci sono l’intrappolamento accidentale nelle reti da pesca, l’ingestione di plastica oppure una morte avvenuta al largo con il successivo trasporto a riva da parte delle correnti marine.


Il ritrovamento riporta l’attenzione sulla fragilità di una specie protetta simbolo del Mediterraneo e sui pericoli che continuano a minacciare la fauna marina tra inquinamento, rifiuti e traffico nautico.









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