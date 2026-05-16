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Sport

» Vela
16/05/2026 13:00:00

Marsala, al via al Circolo Velico i corsi di vela per bambini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/marsala-al-via-al-circolo-velico-i-corsi-di-vela-per-bambini-450.jpg

Il Circolo Velico Marsala apre le iscrizioni ai nuovi corsi di vela dedicati ai bambini dai 6 anni in poi. L’iniziativa, organizzata dalla Scuola Vela FIV del circolo, punta ad avvicinare i più giovani al mare e agli sport nautici attraverso attività formative seguite da istruttori qualificati.

 

I corsi saranno tenuti dall’istruttore FIV Antonino Ciaramidaro e si svolgeranno nella sede del Circolo Velico Marsala, in via Vito Falco 5. Le lezioni permetteranno ai partecipanti di imparare le basi della navigazione a vela, della sicurezza in mare e della conduzione delle imbarcazioni, in un percorso adatto sia ai principianti che a chi vuole perfezionarsi.



Vela | 2026-05-16 13:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/marsala-al-via-al-circolo-velico-i-corsi-di-vela-per-bambini-250.jpg

Marsala, al via al Circolo Velico i corsi di vela per bambini

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Vela | 2026-05-14 12:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/trapani-studenti-protagonisti-di-vela-e-salute-250.jpg

Trapani, studenti protagonisti di "Vela e salute"

Oltre 60 studenti dell’Istituto di istruzione superiore Nautico e Aeronautico “Marino Torre” di Trapani hanno partecipato alla sesta tappa di “Vela & Salute 2026”, il progetto itinerante promosso dalla Lega Navale...







Native | 16/05/2026
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Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
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Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala