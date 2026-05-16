Marsala, al via al Circolo Velico i corsi di vela per bambini

16/05/2026 13:00:00

Il Circolo Velico Marsala apre le iscrizioni ai nuovi corsi di vela dedicati ai bambini dai 6 anni in poi. L’iniziativa, organizzata dalla Scuola Vela FIV del circolo, punta ad avvicinare i più giovani al mare e agli sport nautici attraverso attività formative seguite da istruttori qualificati.

I corsi saranno tenuti dall’istruttore FIV Antonino Ciaramidaro e si svolgeranno nella sede del Circolo Velico Marsala, in via Vito Falco 5. Le lezioni permetteranno ai partecipanti di imparare le basi della navigazione a vela, della sicurezza in mare e della conduzione delle imbarcazioni, in un percorso adatto sia ai principianti che a chi vuole perfezionarsi.



