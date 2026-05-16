"In vino veritas": Enzo Abbruscato

16/05/2026 08:53:00

Amministrare una città come Trapani oggi non è più la sfida di dieci o vent’anni fa. Lo sa bene Enzo Abbruscato, Assessore veterano della giunta Tranchida, che in un confronto schietto a "In Vino Veritas" ha analizzato il delicato equilibrio tra le aspettative dei cittadini e la realtà di un bilancio pubblico sempre più sotto pressione.

All’Enoteca "Ostinati", davanti a un calice di vino, è emerso il ritratto di una macchina comunale che deve fare i conti con un malumore sociale crescente, ma anche con ostacoli strutturali spesso ignorati dal dibattito pubblico.

Il peso del presente: meno risorse, costi più alti

Il passaggio centrale dell’intervista ha toccato un punto nevralgico: come sono cambiate le risorse a disposizione degli enti locali. Abbruscato ha portato dati concreti per spiegare il "freno a mano" che spesso rallenta l’azione amministrativa. Un esempio su tutti: l’impennata dei costi energetici, con aumenti che hanno sfiorato il 30%, gravando pesantemente sulle casse comunali per l’illuminazione delle scuole e degli uffici pubblici. "Gestire una città oggi — è il senso del ragionamento dell'assessore — significa affrontare costi fissi enormemente più alti rispetto al passato, con trasferimenti statali e regionali che non sempre tengono il passo".

Trent’anni di esperienza tra coerenza e pragmatismo

Abbruscato, forte di una militanza trentennale, ha difeso il valore della stabilità amministrativa. In un’epoca di politica "fluida" e continui cambi di casacca, l’assessore ha rivendicato la scelta della coerenza come unico strumento per dare continuità ai progetti.

Ascoltare il malumore per spiegare i fatti

Durante questa informale chiacchierata non si è ignorato il clima di freddezza che parte della cittadinanza manifesta verso l'amministrazione. Tuttavia, lo spazio del confronto è servito ad Abbruscato per andare oltre la superficie delle polemiche, esponendo le "difficoltà oggettive" che ogni amministratore si trova davanti: dalla carenza di personale tecnico ai vincoli normativi.

L'intento non è giustificatorio, ma esplicativo: far capire che dietro un disservizio spesso si nasconde una battaglia quotidiana per far quadrare i conti in un contesto economico globale che non fa sconti a nessuno.

Un patto di realtà

La puntata restituisce l'immagine di un amministratore che non si sottrae alle domande difficili, provando a proporre un "patto di realtà" ai trapanesi.

Tra la gestione dell'ordinario e la pianificazione del futuro, la sfida ingaggiata da Enzo Abbruscato resta quella di dimostrare che l'esperienza è ancora la bussola migliore per guidare la città fuori dalle secche di una crisi che è, prima di tutto, di risorse e di costi.



