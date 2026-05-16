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» Sociale
16/05/2026 15:00:00

Marsala, all'Avis due giornate dedicate alla memoria di Mario Galassi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778936442-0-marsala-all-avis-due-giornate-dedicate-alla-memoria-di-mario-galassi.jpg

Un gesto di solidarietà per ricordare Mario Galassi a quindici anni dalla sua scomparsa. L’Avis di Marsala ha organizzato due giornate dedicate alla donazione del sangue dal titolo “Un dono per la Vita”, iniziativa nata proprio in memoria di Galassi e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare.

 

La prima giornata si è svolta giovedì 14 maggio, registrando la partecipazione di numerosi volontari e donatori che hanno risposto all’appello dell’associazione. La seconda giornata di raccolta si terrà domani, domenica 17 maggio 2026, presso il piazzale Ugo Foscolo di Marsala.

 

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’Avis per incentivare la cultura della donazione e ricordare una figura rimasta nel cuore di tanti cittadini marsalesi. Donare sangue significa offrire una possibilità di vita a chi affronta emergenze, interventi chirurgici o cure mediche che richiedono trasfusioni.

 

"Sono felice per quello che si sta facendo - le parole di Anna Galassi, mamma di Mario -. Tutte le persone che sono qui a donare, sono persone che fanno camminare mio figlio anche se lui non c'è più". 

 

I volontari Avis accoglieranno i donatori dalle ore 7.45 alle 11.45. Per informazioni è possibile contattare il numero 0923.713567 oppure visitare il sito dell’associazione.

L’appuntamento di domani rappresenta dunque un’occasione importante per compiere un gesto di altruismo e mantenere vivo il ricordo di Mario Galassi attraverso la solidarietà.

 

 









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