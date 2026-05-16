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Scuola
16/05/2026 00:00:00

Uil Scuola Trapani: Marino nell'esecutivo nazionale, De Marco nel consiglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/uil-scuola-trapani-marino-nell-esecutivo-nazionale-de-marco-nel-consiglio-450.jpg

Si rafforza la rappresentanza del territorio trapanese negli organismi nazionali della Uil Scuola Rua. In occasione del congresso nazionale svoltosi a Rimini, è stata confermata la fiducia a Fulvio Marino, che manterrà il proprio incarico all’interno dell’Esecutivo e del Consiglio nazionale del sindacato. Per la delegazione provinciale arriva anche un ulteriore riconoscimento con l’elezione di Adelaide De Marco nel Consiglio nazionale della Uil Scuola Rua. Una doppia presenza che consentirà alla provincia di Trapani di avere un collegamento diretto con i vertici decisionali dell’organizzazione sindacale.

 

La rappresentanza trapanese nei vertici nazionali

 

La conferma di Fulvio Marino e l’ingresso di Adelaide De Marco nel Consiglio nazionale vengono letti dal sindacato come un segnale di attenzione verso il lavoro svolto dalla struttura territoriale trapanese a tutela del personale scolastico.

Secondo quanto evidenziato dalla Uil Scuola Trapani, la presenza negli organismi nazionali consentirà di portare ai tavoli decisionali le problematiche legate al mondo della scuola del territorio, con particolare attenzione alle questioni contrattuali e professionali del personale docente e Ata.

 

Le parole di Marino

 

A margine del congresso nazionale, Fulvio Marino ha commentato l’esito delle votazioni sottolineando il valore collettivo del risultato ottenuto.

“La conferma della nostra presenza negli organismi nazionali non è un traguardo personale, ma rappresenta un importante riconoscimento per tutto il territorio trapanese”, ha dichiarato il segretario territoriale della Uil Scuola Trapani.

Marino ha inoltre evidenziato come la partecipazione all’Esecutivo e al Consiglio nazionale permetterà di “portare con ancora più forza le necessità della scuola trapanese sui tavoli dove si definiscono le politiche contrattuali e professionali”, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto scolastico della provincia.

 









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