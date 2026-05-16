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Native

» Native
16/05/2026 08:30:00

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro-450.jpg

Essepiauto ha avviato la campagna "Supersconto + Sottocosto" nelle sedi di Trapani e Mazara del Vallo: oltre 160 vetture usate disponibili in pronta consegna con riduzioni di prezzo che arrivano fino a 8.000 euro.

L'offerta comprende auto di diversi brand e segmenti, dal citycar al SUV, tutte certificate e coperte da garanzia. Il taglio sul prezzo di listino rappresenta il cuore della promozione, ma non è l'unico vantaggio previsto.

Cosa include il pacchetto
Chi acquista durante la campagna ha diritto a un pacchetto che comprende: passaggio di proprietà incluso nel prezzo, extra sconto in caso di rottamazione del veicolo usato, primo tagliando (cambio olio) in omaggio e possibilità di accedere a finanziamenti con condizioni dedicate.

«Con oltre 160 vetture in pronta consegna tra le due sedi, vogliamo offrire una scelta ampia a prezzi competitivi — spiega la concessionaria —. Non ci limitiamo a scontare l'auto: puntiamo ad azzerare le spese accessorie, dal passaggio di proprietà alla prima manutenzione».

L'iniziativa è valida fino a esaurimento delle vetture disponibili. L'elenco completo delle auto in promozione è consultabile sul sito di Essepiauto, dove è possibile anche prenotare un test drive.

Sedi e contatti
TRAPANI
Via Carlo Messina, 2 (Zona Industriale)?Tel. 0923 50 10 21

MAZARA DEL VALLO
Via Salemi, 244
Tel. 0923 93 11 11 









Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala