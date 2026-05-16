Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

16/05/2026 08:30:00

Essepiauto ha avviato la campagna "Supersconto + Sottocosto" nelle sedi di Trapani e Mazara del Vallo: oltre 160 vetture usate disponibili in pronta consegna con riduzioni di prezzo che arrivano fino a 8.000 euro.

L'offerta comprende auto di diversi brand e segmenti, dal citycar al SUV, tutte certificate e coperte da garanzia. Il taglio sul prezzo di listino rappresenta il cuore della promozione, ma non è l'unico vantaggio previsto.

Cosa include il pacchetto

Chi acquista durante la campagna ha diritto a un pacchetto che comprende: passaggio di proprietà incluso nel prezzo, extra sconto in caso di rottamazione del veicolo usato, primo tagliando (cambio olio) in omaggio e possibilità di accedere a finanziamenti con condizioni dedicate.

«Con oltre 160 vetture in pronta consegna tra le due sedi, vogliamo offrire una scelta ampia a prezzi competitivi — spiega la concessionaria —. Non ci limitiamo a scontare l'auto: puntiamo ad azzerare le spese accessorie, dal passaggio di proprietà alla prima manutenzione».

L'iniziativa è valida fino a esaurimento delle vetture disponibili. L'elenco completo delle auto in promozione è consultabile sul sito di Essepiauto, dove è possibile anche prenotare un test drive.

Sedi e contatti

TRAPANI

Via Carlo Messina, 2 (Zona Industriale)?Tel. 0923 50 10 21



MAZARA DEL VALLO

Via Salemi, 244

Tel. 0923 93 11 11



