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Motori & dintorni
16/05/2026 02:00:00

Nel trapanese auto sempre più vecchie: età media oltre i 14 anni e Rc auto più care

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/nel-trapanese-auto-sempre-piu-vecchie-eta-media-oltre-i-14-anni-e-rc-auto-piu-care-450.jpg

Il parco auto della provincia di Trapani continua a invecchiare. Secondo uno studio di Facile.it, l’età media delle vetture circolanti nel territorio trapanese ha raggiunto i 14 anni e 1 mese. Un dato che conferma il trend regionale e che porta con sé conseguenze economiche sempre più pesanti per gli automobilisti, a partire dall’aumento dei costi assicurativi.

 

Trapani tra le province “più giovani” della Sicilia

Nonostante l’invecchiamento generale del parco auto, Trapani resta una delle province siciliane con le vetture mediamente meno anziane. Nel confronto regionale, infatti, il Trapanese occupa il terzo posto dietro Siracusa, dove l’età media è di 13 anni e 8 mesi, e Palermo con 13 anni e 11 mesi.

La media regionale siciliana si attesta invece a 14 anni e 4 mesi, facendo della Sicilia — insieme alla Calabria — la regione italiana con le auto più vecchie in circolazione.

 

Enna maglia nera per anzianità delle vetture

L’analisi evidenzia differenze significative tra le province dell’Isola. Il dato più alto è quello di Enna, dove le automobili raggiungono un’età media di 15 anni e 11 mesi.

Seguono Agrigento e Ragusa con 14 anni e 10 mesi, poi Caltanissetta con 14 anni e 8 mesi. Messina e Catania si fermano invece a 14 anni e 4 mesi.

Auto vecchie, aumentano i costi delle assicurazioni

L’invecchiamento delle vetture non incide soltanto sulla manutenzione e sui consumi, ma anche sul costo dell’assicurazione Rc auto.

Secondo lo studio, il premio medio per un’auto di 10 anni è pari a 461 euro. La cifra sale a 559 euro per una vettura di 12 anni e arriva a 575 euro per quelle di 14 anni. In pratica, nel giro di quattro anni il costo medio dell’assicurazione aumenta del 25%.

 

Cresce la richiesta di assistenza stradale

Tra gli effetti indiretti dell’invecchiamento del parco auto c’è anche il boom delle garanzie accessorie. In Sicilia, il 47% degli automobilisti che ha scelto coperture aggiuntive ha optato per l’assistenza stradale.

Lo scorso anno la percentuale era ferma al 32%, segno di una crescente preoccupazione legata all’affidabilità delle vetture più datate.

 

Le coperture assicurative diventano più limitate

Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, le compagnie assicurative tendono inoltre a limitare alcune coperture per le auto più vecchie.

Tra quelle più difficili da ottenere figurano le polizze contro furto e incendio, gli eventi naturali e gli atti vandalici, considerate meno sostenibili o meno efficaci per veicoli con molti anni di utilizzo alle spalle.

 

 

 

 

 

 









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