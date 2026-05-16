Alcamo, minore arrestato per spaccio di droga nel centro storico

16/05/2026 17:42:00

La Polizia di Stato ha arrestato ad Alcamo un minore, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel tardo pomeriggio del 24 aprile dagli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Alcamo, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio nelle aree della movida cittadina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel centro storico mentre aveva con sé alcune dosi di hashish e denaro contante ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

Sequestrati circa 70 grammi di hashish

A seguito del controllo in strada, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare, trovando ulteriori quantitativi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Complessivamente sono stati sequestrati circa 70 grammi di sostanza stupefacente.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il minore sarebbe stato uno dei principali riferimenti dello spaccio nella zona, soprattutto durante i fine settimana, attraverso una rete di contatti utilizzata per alimentare il mercato locale della droga.

Controlli rafforzati nelle aree frequentate dai giovani

L’attività investigativa rientra in un più ampio piano di monitoraggio delle aree ad alta frequentazione giovanile. Nelle settimane precedenti gli agenti avevano già effettuato diversi controlli su assuntori di sostanze stupefacenti, con sequestri amministrativi di hashish, crack e cocaina.

Gli elementi raccolti nel corso di tali verifiche hanno consentito agli investigatori di risalire al giovane arrestato.

Trasferito al carcere minorile di Palermo

L’esito dell’operazione è stato comunicato al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo, che ha disposto l’arresto in flagranza.

Dopo le formalità di rito, il minore è stato trasferito presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Palermo. Successivamente, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della permanenza in casa.



