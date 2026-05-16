“A Marsala nel 2026 fognature incomplete e trasporto urbano inefficiente"

16/05/2026 15:45:00

Egregio direttore di TP24,

nel 2026 a Marsala siamo costretti a parlare ancora di fognature e trasporto pubblico che non funzionano, invece che di intelligenza artificiale, di corsi di laurea o di come ridurre l’esodo dei nostri giovani. Ebbene, recuperando circa 20 milioni di euro che rischiavano di essere dirottati verso altre città o regioni, sono stati realizzati altri tredici km di fognature, che purtroppo nonostante i lavori siano finiti da anni, pochi sono i nuovi allacci. Viene spontaneo domandarsi, le persone sono state invitate con lettera scritta a farlo? L’ufficio per evadere le pratiche e’ stato potenziato o addirittura come sembra un impiegato che se ne occupava si è messo in aspettativa per candidarsi in una lista del sindaco? A che servono le fognature se le persone non si allacciano o non possono farlo perché gli uffici non danno risposte in tempi brevi?

L’inquinamento del sottosuolo e quindi della falda idrica continua regolarmente, aggravandosi col passare degli anni. Ci si lamenta dell’acqua di molti pozzi pubblici e privati poco utilizzabile, a proposito sarebbe opportuno conoscere i valori dei vari parametri fisici, chimici e batteriologici dall’acqua che arriva nelle varie abitazioni e nelle poche fontanelle a disposizione di cittadini e turisti. Perché questo disinteresse per un servizio così essenziale per l’igiene e la salute pubblica? E’ incomprensibile e inaccettabile. Perché nessuno interviene per far rispettare l’obbligo dell’allaccio? Si aspetta un’epidemia di infezione gastrointestinale, di epatite virale tipo A, o di altre malattie, o il divieto di utilizzare l’acqua potabile per intervenire?La stessa situazione si presenta nel quartiere Strasatti, dove da decenni esistono le fognature ma i cittadini non si possono allacciare perché il depuratore realizzato nel comune di Petrosino, non è stato mai messo in funzione e sembra che sia stato vandalizzato. Avevamo sottoscritto una convenzione ed eravamo disposti anche a prestare dei soldi al comune per la riparazione ma non è stato fatto nulla. Perché non è stato sfruttato il Pnrr per risolvere questo annoso e gravissimo problema ? Fra Strasatti e Petrosino ci saranno circa 15 mila abitanti con fognature che sono costate diversi milioni di euro ma non funzionanti. Il danno e la beffa.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, con tutti gli autobus nuovi che abbiamo lasciato non si capisce perché questa protervia a non farlo funzionare. In questa città territorio non ci può mai essere raccordo fra centro, contrade e quartieri, senza un servizio di autobus funzionante dalla mattina alla sera con un numero adeguato di corse. Il traffico in città è caotico, per l’inefficienza dei trasporti, per i parcheggi non funzionanti, per l’assenza dei controllori del traffico, per l’educazione che abbiamo, tanti non riescono a fare nemmeno 100 m a piedi. Il seminterrato del parcheggio di via G.A. Omodei, in questi quasi sei anni è stato più chiuso che aperto. Il parcheggio presso lo stadio ci è stato finanziato e l’abbiamo realizzato con l’intento di collegarlo con il centro della città e può funzionare solo così. Il sindaco fra i suoi primi provvedimenti ha abolito la navetta che c’era invece di raddoppiarla. Perché non è stato riattivato quello all’interno dello spazio della stazione centrale che ha ben funzionato per lungo periodo durante la nostra amministrazione? Siamo già nei mesi estivi, i parcheggi dei lidi sud e nord sono funzionanti e le spiagge sono pulite? Perché in questi anni non e’ stato realizzato qualche altro parcheggio e acquistato qualche altro bus elettrico e altre paline e pensiline? Noi avevamo lasciato anche un finanziamento di circa un milione per acquistarne altri due, che fine ha fatto? E’ stato fatto perdere sicuramente anche questo.

Perché non si vedono più gli ausiliari del traffico? Sono diventati vigili urbani senza essere sostituiti e forse staranno negli uffici. Quindi al danno la beffa ne’ ausiliari ne’ vigili per strada. Si può continuare a raccontare che si è fatto tanto, non si capisce cosa, mentre i servizi essenziali non funzionano o funzionano molto peggio di prima? Non ci si può limitare a tagliare qualche nastro alla vigilia delle elezioni magari per progetti fatti da altri. Marsala merita di essere amministrata molto meglio.

Dott. Alberto Di Girolamo



