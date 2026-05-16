Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi è il nuovo presidente della SRR Trapani Sud

16/05/2026 11:48:00

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi è il nuovo presidente della S.R.R. Trapani Provincia Sud. Dopo le dimissioni del sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, ieri è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione della società che si occupa della regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio provinciale.

Nel Cda entra il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato al sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni.

Anastasi ha ringraziato il predecessore Castiglione “per aver guidato in questi anni con profondo senso del dovere e grande responsabilità la S.R.R. Trapani Sud”, sottolineando che la nuova presidenza si muoverà “in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni”.

Tra gli obiettivi indicati dal neo presidente ci sono il percorso di riequilibrio finanziario e amministrativo della società e lo sviluppo del Polo Tecnologico di Castelvetrano, acquisito lo scorso anno.

“Nel settore della gestione dei rifiuti – ha aggiunto Anastasi – il ruolo della società di coordinamento e regolamentazione è fondamentale per garantire efficienza, sostenibilità e tutela ai Comuni soci e alle comunità del territorio”.

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha confermato l’intenzione di proseguire nel percorso di consolidamento della società, puntando su innovazione gestionale e valorizzazione degli impianti strategici della provincia.



