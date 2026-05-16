Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
16/05/2026 11:48:00

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi è il nuovo presidente della SRR Trapani Sud

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/il-sindaco-di-petrosino-giacomo-anastasi-e-il-nuovo-presidente-della-srr-trapani-sud-450.jpg

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi è il nuovo presidente della S.R.R. Trapani Provincia Sud. Dopo le dimissioni del sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, ieri è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione della società che si occupa della regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio provinciale.

 

Nel Cda entra il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato al sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni.

Anastasi ha ringraziato il predecessore Castiglione “per aver guidato in questi anni con profondo senso del dovere e grande responsabilità la S.R.R. Trapani Sud”, sottolineando che la nuova presidenza si muoverà “in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni”.

Tra gli obiettivi indicati dal neo presidente ci sono il percorso di riequilibrio finanziario e amministrativo della società e lo sviluppo del Polo Tecnologico di Castelvetrano, acquisito lo scorso anno.

 

“Nel settore della gestione dei rifiuti – ha aggiunto Anastasi – il ruolo della società di coordinamento e regolamentazione è fondamentale per garantire efficienza, sostenibilità e tutela ai Comuni soci e alle comunità del territorio”.

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha confermato l’intenzione di proseguire nel percorso di consolidamento della società, puntando su innovazione gestionale e valorizzazione degli impianti strategici della provincia.

 









Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala