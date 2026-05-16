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Cronaca

» Incidenti
16/05/2026 10:22:00

Alcamo, auto si ribalta in centro: feriti due giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/alcamo-auto-si-ribalta-in-centro-feriti-due-giovani-450.jpg

Paura ad Alcamo per un incidente stradale avvenuto in pieno centro urbano, dove un'auto, una Fiat 500 si è ribaltata dopo aver urtato alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata. Due giovani che si trovavano a bordo del mezzo sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

 

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì lungo il corso Generale Medici, una delle arterie principali della città. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo l’impatto con altre macchine in sosta, si è capovolto all’altezza dell’incrocio con il cortile Vallone.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti dell’auto prima del trasferimento in ospedale per accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

 

Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I danni hanno interessato anche alcuni veicoli parcheggiati nella zona. 

 

 

 

 

 

 

 



Incidenti | 2026-05-16 10:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778919871-0-alcamo-auto-si-ribalta-in-centro-feriti-due-giovani.jpg

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