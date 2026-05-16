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Cronaca

» Immigrazione
16/05/2026 11:18:00

Neonata muore dopo lo sbarco a Lampedusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778923094-0-neonata-muore-dopo-lo-sbarco-a-lampedusa.jpg

Tragedia all’alba a Lampedusa dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco avvenuto al molo Favarolo. La piccola, secondo quanto emerso, sarebbe deceduta per ipotermia durante il trasferimento verso il Poliambulatorio.

 

Il gruppo di migranti, composto da 55 persone provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, è arrivato intorno alle 4.30 dopo essere stato soccorso dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza. Tra loro anche sette donne e sei minori.

Le condizioni della neonata sono apparse subito gravissime. La bambina è stata trasferita d’urgenza insieme alla madre al Poliambulatorio di Lampedusa, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

 

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa della morte. Gli investigatori sentiranno la madre per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la piccola ha iniziato ad accusare i primi malori.

La salma della neonata sarà trasferita nelle prossime ore alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

 

 

 

 

 

 









Native | 16/05/2026
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