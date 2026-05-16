Elezioni a Marsala, sprint finale: arrivano i big 

16/05/2026 06:00:00

La campagna elettorale per le amministrative ha visto l’Asp di Trapani, con una circolare interna del 13 maggio, richiamare il personale medico e paramedico a un comportamento opportuno e al rispetto rigoroso delle norme sulla neutralità delle strutture sanitarie durante la campagna elettorale.

Nel documento, l’Asp invita i direttori delle strutture ricadenti nei Comuni chiamati al voto a evitare iniziative che possano avere un collegamento con la competizione elettorale. In particolare, viene chiesto di astenersi dall’organizzare incontri o riunioni con esponenti politici riconducibili alla campagna elettorale e di non consentire visite di candidati all’interno delle strutture sanitarie e amministrative.

Richiamata anche l’attenzione di tutto il personale dipendente affinché le attività istituzionali non vengano “turbate” da iniziative propagandistiche. La direttiva ricorda infatti che, in base alla normativa vigente, è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nei luoghi pubblici, comprese le strutture dell’Asp. Stop quindi alla distribuzione di volantini, materiale elettorale o messaggi promozionali rivolti a dipendenti, utenti e pazienti.

L’azienda sanitaria richiama inoltre quanto previsto dalla legge sulla comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale: dalla convocazione dei comizi fino alla chiusura delle urne, le pubbliche amministrazioni non possono svolgere attività di comunicazione che non siano strettamente indispensabili e formulate in maniera impersonale.

Un passaggio specifico riguarda infine i dipendenti dell’Asp che hanno deciso di candidarsi alle elezioni amministrative o che potrebbero essere designati assessori. Gli interessati dovranno comunicarlo immediatamente alla struttura competente e potranno richiedere aspettative o permessi nei limiti previsti dalla normativa vigente per tutta la durata della campagna elettorale.

Volata finale

Ultimi giorni di campagna elettorale a Marsala e i quattro candidati a sindaco serrano i ranghi in vista del voto.

In città entra nel vivo la fase decisiva della corsa elettorale, con i leader regionali e nazionali pronti a scendere in campo per sostenere i rispettivi candidati e dare la spinta finale prima dell’apertura delle urne.

Le segreterie dei partiti stanno organizzando gli ultimi appuntamenti pubblici, tra incontri con gli elettori, comizi e iniziative nei comitati, nel tentativo di consolidare il consenso e mobilitare gli indecisi.

Gli appuntamenti

Domenica mattina, alle ore 11, il comitato elettorale di Giulia Adamo ospiterà i vertici di Noi Moderati. Attesa per la presenza della senatrice Maria Pia Castiglione, presidente provinciale del partito, insieme al sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale Massimo Dell’Utri. Un appuntamento che punta a rafforzare il sostegno dell’area moderata alla candidatura di Adamo.

Sul fronte di Fratelli d’Italia, invece, lunedì 18 maggio sarà la volta di due nomi di primo piano del partito: il deputato nazionale Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella. La visita rappresenta uno dei momenti centrali della strategia elettorale meloniana negli ultimi giorni di campagna.

Sempre per Adamo, in settimana è atteso anche il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, di Forza Italia.

A Marsala arriverà addirittura anche Matteo Salvini, vice premier e ministro alle Infrastrutture. Sarà alle Saline Genna, giovedì 21 maggio alle 13.

Per la candidata sindaca Andreana Patti, invece, lunedì ci sarà Angelo Bonelli per AVS, mentre martedì 19 maggio è previsto l’arrivo del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, pronto a sostenere pubblicamente la corsa elettorale della candidata.

Insieme a De Luca sarà presente anche Danilo Lo Giudice. Il programma della giornata prevede:

Ore 15:30: passeggiata per le vie del centro storico con visita al Municipio, alla Chiesa di San Pietro, al Museo del Vino e all’Ente Mostra di Pittura.

Ore 18:00: incontro con sostenitori e cittadini insieme alla candidata sindaca Andreana Patti presso il comitato elettorale di via Colocasio 66.

L’iniziativa rientra negli appuntamenti conclusivi della campagna elettorale in vista del voto amministrativo.

La settimana conclusiva si preannuncia dunque intensa, tra big della politica, ultimi appelli agli elettori e strategie per conquistare consenso in una sfida che entra ormai nelle sue ore decisive.

Il 21 maggio, invece, sarà la volta di Peppe Provenzano (PD), già ministro per il Sud.



