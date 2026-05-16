UIL FPC, i marsalesi Silvano e Nizza eletti nel Consiglio Nazionale 

16/05/2026 16:18:00

I marsalesi Francesco Silvano e Danilo Nizza, responsabili territoriali della UIL FPC Trapani, sono stati eletti componenti del Consiglio Nazionale della categoria nel corso del primo congresso della Federazione Poste e Comunicazioni dal titolo “Il valore della persona dietro il cambiamento”.

L’elezione dei due rappresentanti sindacali segna un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio trapanese all’interno della federazione, rafforzando la presenza della provincia di Trapani negli organismi nazionali della UIL FPC.

“Il Consiglio Nazionale è il fulcro decisionale”

“Il Consiglio Nazionale rappresenta il fulcro organizzativo e decisionale della categoria: l'organo direttivo in cui vengono delineate le strategie, prese le decisioni cruciali e indicati gli indirizzi politici e sindacali per il presente e il futuro – spiegano Silvano e Nizza –. Un'attività che viene costantemente portata avanti in streta collaborazione e piena sinergia con la confederazione”.

I due neoeletti hanno inoltre rivolto un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno sostenuto il loro percorso sindacale.

“Il nostro ringraziamento più sentito va, ancora una volta, a tutte le lavoratrici e ai lavoratori. Ci lega a loro un rapporto di stima reciproca che si rinnova e si rafforza con questo voto”.

“Difenderemo sempre la dignità dei lavoratori”

Silvano e Nizza hanno quindi ribadito l’impegno a tutela dei lavoratori e delle istanze provenienti dal territorio.

“L'impegno personale che assumiamo oggi con ciascuno dei nostri rappresentati, in piena continuità con il passato e sempre in linea con le direttive e il supporto della confederazione, è chiaro: non svenderemo mai la dignità dei lavoratori per preservare altri interessi”.

“Il nostro obiettivo – concludono – sarà sempre quello di difendere e tutelare, con la massima trasparenza, tutte le istanze e le segnalazioni che ci arriveranno dal territorio”.



