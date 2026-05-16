16/05/2026 09:08:00

Lo Spi Cgil Sicilia aderisce al “Manifesto per la Restanza” promosso da Anci Sicilia per la realizzazione di un'alleanza larga tra diversi soggetti politici, istituzionali e sociali che si assumano la responsabilità di guardare a un diverso futuro della Sicilia in maniera concreta e condivisa.



A fronte dell’allarmante spopolamento delle aree interne dell’Isola, di cui si discute troppo poco, per la segretaria regionale, Maria Concetta Balistreri, «sono necessari approfondimenti, riflessioni, confronti per orientare le scelte politiche, economiche e sociali oltre alla elaborazione di una comune strategia di coesione per creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare, tornare o investire in Sicilia».



Il sindacato non ha dubbi: «Il lavoro, la diffusione dei servizi e l’accesso agli stessi, la distribuzione della popolazione tra grandi e piccoli centri, le condizioni di vita e quelle abitative, l’accessibilità ai servizi culturali, il futuro del welfare e la solitudine sono aspetti che già oggi, non nel futuro, si presentano come emergenze. Invertire o attenuare queste tendenze è una necessità sia dal lato dell’offerta di lavoro sia dal lato delle infrastrutture sociali, per il rilancio dello sviluppo in una prospettiva di benessere sostenibile per ogni generazione».



Tutte ragioni che portano il Sindacato dei Pensionati della Cgil Sicilia, a dirsi pronto «alla costruzione di una nuova stagione di politiche per i giovani, assicurando la piena collaborazione al progetto, condividendone il percorso e fidando nella sua riuscita».







