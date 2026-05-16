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Cronaca
16/05/2026 20:29:00

Castelvetrano: non ce l'ha fatta Antonio Tummarello, vittima di un incidente con il trattore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/castelvetrano-non-ce-l-ha-fatta-antonio-tummarello-vittima-di-un-incidente-con-il-trattore-450.jpg

Castelvetrano piange Antonio Tummarello, morto all’età di 41 anni a seguito delle gravi conseguenze riportate in un incidente avvenuto lo scorso 24 aprile nelle campagne della zona. L’uomo (foto Castelvetranonews) si trovava a bordo del suo trattore quando avrebbe urtato violentemente contro un grosso ramo d’albero.

 

Dopo l’incidente era stato trasferito al Trauma Center di Palermo per un grave trauma cranico. Sin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse molto critiche. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri.

Antonio lavorava nella Marina Militare, ma coltivava da sempre una profonda passione per la campagna e la natura. Lascia la moglie e due figli piccoli. Chi lo conosceva lo ricorda come un grande lavoratore, un padre affettuoso, una persona educata, disponibile e molto legata alla famiglia.

 

Prima della morte aveva espresso il consenso alla donazione degli organi, gesto di grande generosità.

I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 15.30 nella chiesa di San Francesco di Paola, a Castelvetrano.









Native | 16/05/2026
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