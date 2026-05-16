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Cronaca
16/05/2026 10:47:00

Castellammare: aggredito e rapinato mentre cercava di cromprare la droga. Due denunciati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778921568-0-castellammare-aggredito-e-rapinato-mentre-cercava-di-cromprare-la-droga-due-denunciati.jpg

Due uomini di 26 e 36 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Castellammare del Golfo con l’accusa di rapina. I sue sono nigeriani.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da un altro straniero, un gambiano, che ha raccontato di essere stato aggredito e derubato di 300 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero dato appuntamento alla vittima in una zona appartata con il pretesto di vendergli della droga. Una volta arrivato sul posto, l’uomo sarebbe stato picchiato e poi rapinato del denaro che aveva con sé.

 

Durante i controlli, uno dei due denunciati è stato trovato con alcune dosi di sostanza stupefacente ed è stato segnalato alla Prefettura di Trapani come assuntore.

Il gambiano che ha denunciato la rapina, invece, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia con obbligo di rimpatrio e divieto di rientro. Per questo è stato trasferito al CPR di Caltanissetta in attesa delle procedure previste.









Native | 16/05/2026
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