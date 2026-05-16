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Cronaca
16/05/2026 20:08:00

Auto sui pedoni in centro a Modena, sette feriti: alcuni gravi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778955059-0-auto-sui-pedoni-in-centro-a-modena-sette-feriti-alcuni-gravi.jpg

Dramma nel pomeriggio di oggi a Modena, dove un’auto ha travolto diversi pedoni lungo via Emilia Centro causando sette feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Tra i feriti più gravi c’è una donna che, secondo le testimonianze raccolte sul posto, avrebbe perso entrambe le gambe nell’impatto.

L’uomo alla guida, un 30enne italiano di origine straniera nato e cresciuto nel Modenese, è stato fermato dalla polizia ed è attualmente interrogato in Questura. Secondo le prime informazioni risulterebbe incensurato.

 

“Andava a cento all’ora”

I testimoni raccontano scene di panico. “Abbiamo visto l’auto arrivare verso il marciapiede con un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, le persone volavano”, hanno riferito alcuni presenti.

La vettura, una Citroen C3, avrebbe prima colpito alcuni pedoni e una bicicletta, per poi schiantarsi contro una donna rimasta gravemente mutilata.

 

Il tentativo di fuga e il coltello

Dopo l’investimento, il conducente sarebbe sceso dall’auto tentando di fuggire. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe anche estratto un coltello e tentato di colpire un passante intervenuto per fermarlo.

Determinante l’intervento di alcuni cittadini che hanno inseguito e bloccato l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Tra loro Luca Signorelli, rimasto ferito durante l’inseguimento.

“Stavo cercando di soccorrere la signora con le gambe amputate quando lui è scappato. L’ho inseguito insieme ad altre persone. Poi è riapparso con un coltello in mano, blaterava qualcosa ma non era italiano”, ha raccontato ai cronisti.

 

Il sindaco: “Fatto gravissimo”

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che ha parlato di “un fatto drammatico e gravissimo”.

“Non ci sono vittime, ma sette feriti, di cui due gravi trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna. Voglio ringraziare i cittadini che hanno avuto il coraggio di fermare l’uomo nonostante fosse armato di coltello”, ha dichiarato il primo cittadino. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e soprattutto il movente del gesto.

 









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