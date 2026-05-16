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Cronaca
16/05/2026 18:23:00

14 bambini a bordo di una Fiat 500L per andare a scuola

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Trasforma la propria Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando a casa alcuni studenti su richiesta delle famiglie. Una quarantenne palermitana è stata scoperta e sanzionata dagli agenti del commissariato San Lorenzo durante un controllo effettuato nel capoluogo siciliano.

 

Quattordici bambini nell’auto

 

All’interno della vettura, oltre alla conducente, i poliziotti hanno trovato ben 14 minorenni. I ragazzi avevano un’età compresa tra i 7 e i 10 anni, mentre il più grande aveva 14 anni.

La donna avrebbe spiegato agli investigatori di essere stata autorizzata dai genitori dei ragazzi ad accompagnarli a casa. Una versione poi confermata dagli stessi familiari degli alunni, convocati e identificati negli uffici del commissariato.

 

Le sanzioni e la segnalazione alla Procura

 

Gli agenti hanno contestato alla quarantenne diverse violazioni del Codice della strada relative al trasporto di persone, in particolare per il superamento del numero massimo consentito di passeggeri e per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.

Gli studenti sono stati successivamente affidati ai rispettivi genitori. L’episodio è stato inoltre segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo.









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