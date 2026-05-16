Anticorruzione, all'Ars approvata norma che rafforza i controlli su rotazione degli incarichi

16/05/2026 16:00:00

Nuove regole in Sicilia per rafforzare la trasparenza nella pubblica amministrazione regionale. L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma che introduce ulteriori obblighi per i dirigenti che derogano al principio della rotazione degli incarichi previsto dalle misure anticorruzione e dalle indicazioni dell’Anac.

A sottolinearne la portata è la vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Roberta Schillaci, che parla di una “stretta” sugli incarichi assegnati senza rispettare il criterio della rotazione.

Secondo quanto previsto dalla legge approvata ieri a Sala d’Ercole, i dirigenti regionali che decidono di non applicare la rotazione dovranno comunicarlo obbligatoriamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) e all’Organismo indipendente di valutazione.

La norma collega inoltre la valutazione della performance dei dirigenti proprio al rispetto di questo obbligo di comunicazione, introducendo così un ulteriore elemento di controllo amministrativo.

“Abbiamo portato avanti un lavoro importante in Commissione regionale Antimafia – ha dichiarato Schillaci – che ha contribuito alla definizione della norma approvata dal Parlamento regionale”.

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare i meccanismi di prevenzione della corruzione all’interno della macchina amministrativa regionale, rendendo più trasparenti eventuali deroghe ai criteri di rotazione degli incarichi considerati strumenti fondamentali per evitare consolidamenti di potere e possibili conflitti di interesse.

****

Trasporti pubblici gratis per le forze dell’ordine

Via libera dell’Assemblea regionale siciliana all’emendamento che introduce la gratuità del trasporto pubblico extraurbano su gomma per le forze armate e i corpi dello Stato.

A esprimere soddisfazione per l’approvazione della misura è la segreteria regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, che parla di “un risultato frutto di mesi di pressing e interlocuzioni istituzionali”.

Il sindacato ha evidenziato il ruolo avuto nel confronto con il Capo di Gabinetto vicario Bartolo Corallo e con Giuseppe Maniaci, ringraziati per il lavoro svolto nella definizione della convenzione che renderà operativa la norma.

Sull’emendamento è intervenuto anche l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò, che insieme al presidente della Regione Renato Schifani ha seguito direttamente il percorso del provvedimento.

“È un’ottima norma”, ha commentato Aricò, sottolineando il valore dell’iniziativa per il personale delle forze dell’ordine impegnato quotidianamente sul territorio.

La misura punta a garantire un sostegno concreto agli operatori della sicurezza, agevolandone gli spostamenti attraverso il trasporto pubblico regionale extraurbano.

****

Disabilità psichica, Bica (FdI): “All’Ars norma per favorire l’inserimento lavorativo”

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma che riserva una quota delle assunzioni obbligatorie alle persone con disabilità psichica all’interno dell’amministrazione regionale, dei Comuni e degli enti previsti dalla legge regionale 10 del 1991.

A commentare il provvedimento è il deputato di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, che definisce la misura “un passo avanti concreto” per la tutela dei soggetti più fragili e delle loro famiglie.

La norma interviene sul sistema del collocamento mirato disciplinato dalla legge 68 del 1999, stabilendo che almeno il 15% delle assunzioni riservate alle persone con disabilità venga destinato ai soggetti con disabilità psichica, categoria che incontra spesso maggiori difficoltà nell’accesso stabile al lavoro.

Il provvedimento prevede inoltre convenzioni per l’avviamento nominativo e affida ai Dipartimenti di Salute Mentale delle Asp territorialmente competenti il compito di predisporre programmi personalizzati di inserimento lavorativo. Previsti anche tutor specializzati e il possibile supporto di esperti “peer support”.

Sarà inoltre istituito presso i Centri per l’impiego un elenco dedicato alle persone con disabilità psichica iscritte al collocamento mirato, aggiornato con cadenza bimestrale.

“L’integrazione sociale è la chiave per una vita piena e dignitosa – afferma Bica –. Il lavoro non rappresenta soltanto un mezzo di sostentamento, ma anche uno strumento di autonomia e partecipazione”.

Secondo il deputato regionale, formazione professionale, tirocini inclusivi e percorsi protetti possono trasformare competenze e capacità individuali in reali opportunità di inserimento sociale e lavorativo.



