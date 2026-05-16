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Antimafia

» Antiracket
16/05/2026 14:00:00

Più di mille persone a Isola delle Femmine per dire No al racket

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778932894-0-piu-di-mille-persone-a-isola-delle-femmine-per-dire-no-al-racket.jpg

Oltre mille persone hanno partecipato a Isola delle Femmine alla manifestazione antiracket organizzata sul lungomare di viale Marino per dire no alle estorsioni, no al racket ai danni dei lidi balneari del territorio. Il corteo è stato promosso dopo le intimidazioni avvenute nella notte tra mercoledì e giovedì, quando sette stabilimenti sono stati presi di mira dagli esattori del pizzo.

 

Davanti alle attività balneari, come riporta il gds (foto), i titolari hanno trovato bottiglie di benzina accompagnate da un messaggio con la richiesta di 5 mila euro. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e che ha spinto cittadini, amministratori e associazioni a scendere in piazza per manifestare solidarietà agli imprenditori colpiti e ribadire il no alla criminalità.

 

Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Torretta. Presenti anche il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, e la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi. Numerose le associazioni presenti al corteo, tra cui Addiopizzo, in prima linea nella lotta contro il racket e le estorsioni.









Native | 16/05/2026
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