Più di mille persone a Isola delle Femmine per dire No al racket

16/05/2026 14:00:00

Oltre mille persone hanno partecipato a Isola delle Femmine alla manifestazione antiracket organizzata sul lungomare di viale Marino per dire no alle estorsioni, no al racket ai danni dei lidi balneari del territorio. Il corteo è stato promosso dopo le intimidazioni avvenute nella notte tra mercoledì e giovedì, quando sette stabilimenti sono stati presi di mira dagli esattori del pizzo.

Davanti alle attività balneari, come riporta il gds (foto), i titolari hanno trovato bottiglie di benzina accompagnate da un messaggio con la richiesta di 5 mila euro. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e che ha spinto cittadini, amministratori e associazioni a scendere in piazza per manifestare solidarietà agli imprenditori colpiti e ribadire il no alla criminalità.

Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Torretta. Presenti anche il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, e la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi. Numerose le associazioni presenti al corteo, tra cui Addiopizzo, in prima linea nella lotta contro il racket e le estorsioni.



