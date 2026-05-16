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» Amministrative 2026
16/05/2026 18:28:00

Porto, stazione e servizi: le opere di Grillo che preparano Marsala al futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778949393-0-porto-stazione-e-servizi-le-opere-di-grillo-che-preparano-marsala-al-futuro.jpg

Il futuro di una città passa anche dalla sua capacità di muoversi, collegarsi e garantire servizi essenziali. Per questo mobilità e infrastrutture rappresentano uno dei capitoli più strategici del percorso amministrativo avviato a Marsala dal Sindaco Grillo.

 

Tra i punti centrali di questa visione figura il nuovo porto. Mentre fino al 2020 si parlava di un modesto progetto di semplice messa in sicurezza, durante il Covid il Sindaco Grillo ha accolto a Marsala l’allora Presidente Nello Musumeci a cui ha chiesto che la Regione predisponesse un progetto ambizioso per oltre 60 milioni di euro di investimenti, tale da consentire a Marsala di avere finalmente un porto degno della sua storia. Musumeci ha colto l’importanza della richiesta di Grillo e si è impegnato a seguire da vicino la questione. Così, nel dicembre 2025 il progetto è stato finalmente consegnato Genio Civile di Trapani: passaggio fondamentale per accedere ai successivi finanziamenti.

 

La nuova stazione ferroviaria e il terminal bus, con il trasferimento da Piazza del Popolo a Via Amerigo Fazio, puntano invece a costruire un sistema più moderno di intermodalità tra treno, bus e bici.

Di grande rilievo anche l’Acquedotto Montescuro-Garcia, che è indubbiamente una delle opere più importanti completate, con 90 milioni di euro di finanziamento e un obiettivo essenziale: garantire acqua potabile nelle case e superare rischi ambientali significativi.

 

Queste opere non sempre sono immediatamente visibili come una piazza o un parco, ma incidono profondamente sulla vita quotidiana, sulla qualità della vita e sulle prospettive economiche della città. Marsala ha bisogno di infrastrutture moderne e di una visione di ampio respiro. E Massimo Grillo ha finalmente realizzato ciò che Marsala chiedeva da decenni.

 

Il cambiamento è iniziato. Ora serve continuità per completarlo.

Difendi Marsala, vota Massimo Grillo Sindaco.

 

Scarica la brochure o visita la pagina Facebook.

 

 ***

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