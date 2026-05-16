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Elezioni

» Amministrative 2026
16/05/2026 20:56:00

Marsala 2026: domani al comitato di Giulia Adamo il sottosegretario agli esteri Dell'Utri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778958105-0-marsala-2026-domani-al-comitato-di-giulia-adamo-il-sottosegretario-agli-esteri-dell-utri.jpg

Un importante momento di confronto per il futuro di Marsala. Domenica 17 maggio alle ore 11, presso il comitato elettorale di Giulia Adamo, avremo il piacere di ospitare il Sottosegretario agli Esteri, Avv. Massimo Dell’Utri, che porterà il suo sostegno alla candidatura di Giulia Adamo a sindaco della città. Saranno presenti i candidati della lista.

 

Un’occasione per condividere idee, progetti e visione per una Marsala più forte, più rappresentata e più vicina ai cittadini.

 

Vi aspettiamo per costruire insieme una nuova prospettiva per la nostra comunità.

 

Comunicazione politica a cura del Comitato elettorale di Giulia Adamo









Native | 16/05/2026
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