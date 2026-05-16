16/05/2026 18:46:00

Andreana Patti: "Basta propaganda, dalla palestra Bellina allo stadio solo annunci elettorali e nessuna trasparenza"

La candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti interviene in merito alla questione, affrontata dalla testata Tp24, della palestra Fortunato Bellina, uno degli impianti più importanti della città, utilizzato da associazioni e società sportive e da scuole.

«Le notizie sulla palestra Bellina sono, come al solito, frutto di una modalità di amministrare che si è palesata soprattutto negli ultimi due mesi, in cui si sono rincorse inaugurazioni di opere ancora non concluse, designazioni di assessori mai formalizzate, annunciazioni di aggiudicazioni con procedure non ancora concluse, come nel caso dell’impianto sportivo di Largo Parrinello – dichiara Andreana Patti – Il dato che emerge è di un’amministrazione che utilizza concessioni e autorizzazioni ai fini della propaganda elettorale, piuttosto che in termini di buona amministrazione, tanto da essere smentita, come si evince dall’articolo riportato, dalla stessa dirigente del settore: a domanda di un annullamento della procedura, risponde che la procedura stessa, approvata con deliberazione di Giunta il 14 gennaio 2026, non si è ancora conclusa e che non è stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione relativo alla concessione. Nella stessa direzione – aggiunge la candidata – va anche il più volte annunciato bando per l’assegnazione dello stadio municipale “Nino Lombardo Angotta”, rinviato vergognosamente da mesi e che appare sempre più come un tentativo di cercare consenso nella tifoseria calcistica. Per trasparenza e rispetto nei confronti della cittadinanza, oltre che delle associazioni che hanno partecipato al bando per la palestra Bellina – conclude Andreana Patti – ci aspettiamo una comunicazione formale da parte del sindaco uscente, che dovrebbe assicurare correttezza e legittimità delle procedure in corso, soprattutto di quelle che riguardano il partenariato pubblico-privato».

Ecco il link da cui poter scaricare il programma elettorale presente sul sito della candidata www.andreanapatti.it.

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