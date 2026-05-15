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Cultura

» Tempo libero
15/05/2026 15:09:00

Trapani, dal 18 al 24 maggio la prima Festa della Busiata tra cooking show e cultura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778850588-0-trapani-dal-18-al-24-maggio-la-prima-festa-della-busiata-tra-cooking-show-e-cultura.jpg

Una settimana di eventi al Chiostro San Domenico e alla Torre di Ligny. Laboratori, talk, presentazioni e la "Cena dei 500" per il gran finale.

Trapani dedica per la prima volta un'intera settimana alla busiata, la pasta arrotolata attorno a un bastoncino di legno — la "busa" — che è tra i simboli più riconoscibili della cucina trapanese. La Festa della Busiata si terrà dal 18 al 24 maggio, organizzata dall'Istituto Superiore "I. e V. Florio" di Erice insieme allo chef Peppe Giuffrè.

La manifestazione ha ottenuto l'alto patrocinio del Ministero della Cultura e il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Unioncamere Sicilia, della Camera di Commercio di Trapani, del Comune di Trapani, di Confcommercio Trapani e di Sicilia Occidentale.

Il programma giorno per giorno

Si parte domenica 18 maggio alle 18.00 con la cerimonia inaugurale al Chiostro San Domenico. Il 19 e 20 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, spazio ai laboratori didattici con le scuole del territorio: gli studenti dell'istituto Florio guideranno i visitatori nella lavorazione artigianale della pasta.

Il 20 maggio alle 18.00 si presenta il libro "Busiate" di Giovanni Franco, seguito da un cooking show dell'Associazione Cuochi Trapanesi. Il giorno successivo, stessa ora, il talk show "Parole e Sapori" con il semiologo Gianfranco Marrone, anche in questo caso con cooking show a seguire.

Il 22 maggio è la volta di Giusina Battaglia, con un cooking show firmato da Peppe Giuffrè e Anna Martano. Il 23 maggio chiude il ciclo al Chiostro un talk show con Barbara Conti, Gaetano Basile e Anna Martano.

Gran finale alla Torre di Ligny

Sabato 24 maggio la manifestazione si sposta alla Torre di Ligny per la serata conclusiva. In programma l'annullo filatelico speciale dedicato alla busiata, realizzato da Poste Italiane, e la "Cena dei 500": un evento conviviale aperto al pubblico con partecipazione a pagamento (10 euro + diritto di prevendita).

Le voci degli organizzatori

"La scuola deve essere motore di sviluppo e ambasciatrice delle eccellenze locali", ha detto la dirigente scolastica dell'Istituto Florio, Pina Mandina. "La busiata rappresenta storia, manualità e memoria collettiva. Celebrarla significa raccontare la Sicilia occidentale attraverso i suoi sapori e il suo patrimonio umano".

Lo chef Peppe Giuffrè ha sottolineato il legame personale con questa pasta: "L'ho portata in giro per il mondo durante tutta la mia carriera. Oggi, consacrarla nella mia città ha un significato profondo: questa non è la pasta di Peppe Giuffrè, è la pasta di noi trapanesi". Giuffrè ha ricordato le origini della busiata, che risalgono al X secolo, al tempo della presenza araba in Sicilia, e ha evidenziato il recente inserimento del termine nel vocabolario italiano.

Info pratiche

Festa della Busiata, dal 18 al 24 maggio 2026. Chiostro San Domenico (18-23 maggio) e Torre di Ligny (24 maggio), Trapani. Eventi alle ore 18.00, laboratori didattici il 19 e 20 maggio ore 9.30-12.30. Cena dei 500: 10 € + d.p.



Tempo libero | 2026-05-12 19:56:00
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