Marsala, giornata dedicata alla cultura del rispetto in memoria di Marisa Leo

15/05/2026 17:15:00

Un momento di condivisione tra adulti e bambini per promuovere la cultura del rispetto, dell’ascolto e delle relazioni sane. È questo lo spirito dell’iniziativa organizzata dall’Aps Marisa Leo in collaborazione con Il Circoletto di Marsala, che invita la cittadinanza a partecipare ad una giornata speciale dedicata alla memoria di Marisa Leo che si terrà domani, sabato 16 maggio.

Laboratori per grandi e piccoli

Per l’occasione Il Circoletto ha ideato una serie di laboratori pensati per coinvolgere insieme adulti e bambini, attraverso il gioco, il dialogo e attività educative capaci di coltivare quei valori che Marisa Leo ha sempre portato avanti con il suo impegno quotidiano. L’obiettivo è affrontare un grande problema sociale partendo dalla concretezza delle azioni e dall’educazione, considerata dagli organizzatori “l’unica strada davvero risolutiva”.

Educare alle relazioni e alle emozioni

Al centro della giornata ci saranno temi come la cultura della relazione, l’intelligenza emotiva e la gestione dei sentimenti, anche quelli spesso definiti negativi e lasciati senza voce. Un percorso che guarda al lungo termine, con la convinzione che il cambiamento passi soprattutto dalle nuove generazioni e dalla capacità degli adulti di accompagnarle nella crescita emotiva e relazionale. “Facciamolo insieme. Fidatevi della purezza dei bambini”, è il messaggio lanciato dagli organizzatori.

“Le parole hanno il potere di costruire o distruggere”

L’evento vuole essere anche un invito a riflettere sull’importanza delle parole e dei comportamenti quotidiani. “Le parole hanno il potere di costruire o distruggere. Partiamo da qui. Sarà bellissimo”, spiegano i promotori dell’iniziativa. Per partecipare è prevista una donazione con registrazione all’evento, mentre i bambini parteciperanno gratuitamente.



