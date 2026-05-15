Trapani: l'Ordine dei Medici investe su formazione sanitaria e governance del futuro

15/05/2026 20:15:00

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani rafforza il proprio ruolo strategico nella costruzione della sanità del futuro, investendo su formazione manageriale, tutoraggio dei giovani medici e governance sanitaria territoriale. Una visione che punta a creare una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide organizzative, tecnologiche ed etiche del sistema sanitario contemporaneo.

Concluso il primo corso manageriale per direttori di Unità Operativa Complessa

Si è svolto oggi l’esame finale del primo percorso formativo manageriale promosso dall’Ordine dei Medici di Trapani, conclusosi con il conseguimento dell’attestato da parte di 22 tra medici e dirigenti sanitari.

L’iniziativa ha registrato una forte partecipazione e rappresenta uno dei progetti più significativi avviati dall’Ordine negli ultimi anni per rafforzare le competenze organizzative, gestionali ed etiche della futura dirigenza sanitaria provinciale.

A esaminare i candidati è stata una commissione composta da Piero Schembri, Sabrina Pulvirenti, Fabrizio De Nicola e dal presidente dell’Ordine Filippo Mangiapane.

Il corso è stato pensato per formare figure dirigenziali in grado di governare processi clinici complessi, coordinare risorse umane e organizzative, gestire servizi sanitari e affrontare le profonde trasformazioni che stanno interessando la sanità italiana.Mangiapane: “Formare significa costruire futuro”

Per il presidente Filippo Mangiapane il ruolo dell’Ordine deve andare oltre gli aspetti amministrativi e disciplinari. “Dobbiamo essere protagonisti della crescita culturale della professione medica, formando dirigenti capaci di coniugare competenza clinica, capacità organizzativa, etica e responsabilità istituzionale”, sottolinea Mangiapane.

Il successo della prima edizione ha già spinto l’Ordine ad avviare la programmazione di un secondo corso, per il quale sono già in corso le adesioni.

L’obiettivo dichiarato è creare nella provincia di Trapani una vera cultura della leadership sanitaria, valorizzando le professionalità locali e preparando una classe dirigente capace di guidare il sistema sanitario nei prossimi anni.

Tutoraggio degli studenti e medicina territoriale

Parallelamente alla formazione manageriale, l’Ordine sta investendo anche nel tutoraggio pratico-valutativo pre-laurea degli studenti di Medicina attraverso il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale del territorio.

Una rete formativa che permette agli studenti di confrontarsi con la medicina di prossimità, la presa in carico del paziente e la dimensione umana della professione medica.

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra università, territorio e sistema sanitario provinciale, creando percorsi di integrazione professionale già durante il periodo formativo.

La carenza di medici e il tema dell’attrattività del territorio

Il progetto assume anche un’importante valenza strategica rispetto alla crescente difficoltà di reclutamento del personale sanitario nella provincia di Trapani, dove numerosi concorsi per la dirigenza medica registrano candidature inferiori ai posti disponibili.

Secondo Mangiapane, la risposta non può limitarsi alla denuncia della carenza di personale sanitario, ma deve tradursi nella costruzione di condizioni favorevoli per trattenere o riportare nel territorio i giovani professionisti. “Formare significa anche creare appartenenza e futuro”, evidenzia il presidente dell’Ordine.

L’obiettivo è trasformare il tutoraggio territoriale in uno strumento concreto di attrattività professionale, favorendo il radicamento dei giovani medici attraverso esperienze formative qualificate e un rapporto più diretto con la rete sanitaria locale.

Sanità territoriale e PNRR

Le iniziative promosse dall’Ordine si inseriscono nel più ampio processo di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che attribuisce un ruolo centrale alla medicina di prossimità, all’innovazione organizzativa e alla sostenibilità del sistema sanitario pubblico.

In questo scenario la formazione viene considerata uno degli strumenti principali per garantire qualità delle cure, efficienza gestionale e capacità di risposta ai nuovi bisogni assistenziali.

A maggio il convegno sulla responsabilità professionale medica

A completare il programma culturale dell’Ordine sarà il convegno sulla responsabilità professionale medica organizzato insieme all’Ordine degli Avvocati di Trapani, in programma il 22 e 23 maggio al Complesso Monumentale San Domenico.

L’evento vedrà il confronto tra medici, magistrati, avvocati ed esperti del settore sanitario e giuridico sui temi della responsabilità professionale, del consenso informato, della gestione del rischio clinico e dei procedimenti deontologici.

Un dialogo multidisciplinare che conferma la volontà dell’Ordine dei Medici di Trapani di consolidare il proprio ruolo non soltanto come organismo di rappresentanza della categoria, ma come motore culturale e strategico del territorio, impegnato nella costruzione della sanità del futuro.



