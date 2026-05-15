Marsala, guasto ai server rallenta il Pronto Soccorso

15/05/2026 06:00:00

Ore difficili al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ospedale Paolo Borsellino, dove un problema tecnico ai server informatici ha provocato rallentamenti nelle procedure interne, con inevitabili disagi per pazienti ma pure per gli operatori sanitari.



A segnalare quanto accaduto è stata una paziente, un’insegnante trasportata in ambulanza dopo una caduta a scuola che le avrebbe provocato la frattura del quinto metatarso. Dopo gli esami radiologici, la donna avrebbe atteso un paio di ore prima della consulenza ortopedica proprio per il malfunzionamento del server ospedaliero.

Da quanto emerge, però, il problema non avrebbe riguardato la gestione clinica delle emergenze, ma il blocco temporaneo del sistema informatico che collega referti, accessi, prenotazioni e trasmissione dei dati interni. Un guasto che avrebbe paralizzato parte delle procedure digitali per circa due ore, costringendo il personale sanitario a lavorare in modalità manuale.

Cure ed emergenze garantite

Nonostante le difficoltà tecniche, i medici del Pronto Soccorso e della Radiologia avrebbero comunque garantito l’assistenza ai pazienti urgenti e alle emergenze tempo-dipendenti, intervenendo con protocolli alternativi e gestendo manualmente referti e percorsi clinici. Una situazione complessa che ha inevitabilmente rallentato i tempi di attesa, ma senza interrompere l’attività sanitaria essenziale.

Va anche sottolineato come il Pronto Soccorso di Marsala continui quotidianamente a fare i conti con un numero elevatissimo di accessi impropri, cioè casi che potrebbero essere trattati attraverso guardie mediche e medicina territoriale. Un sovraccarico cronico che finisce per congestionare il sistema e aumentare i tempi di permanenza soprattutto per i codici meno urgenti.



Dal punto di vista organizzativo, un blocco dei server in un ospedale moderno rappresenta un problema serio. Oggi gran parte dell’attività sanitaria dipende dalla digitalizzazione: refertazione radiologica, cartelle cliniche, tracciamento dei pazienti, richieste di consulenze e prescrizioni passano attraverso reti informatiche centralizzate. Quando il sistema si interrompe, anche per poche ore, l’intera macchina sanitaria rallenta drasticamente.



Ed è proprio in questi momenti che emerge il lavoro spesso silenzioso del personale sanitario. Medici, infermieri e tecnici hanno continuato a operare nonostante le criticità, adattandosi a una gestione manuale che richiede tempi più lunghi, maggiore attenzione e ulteriore pressione operativa.



Il disagio vissuto dai pazienti resta reale e comprensibile, soprattutto per chi affronta dolore, paura e lunghe attese. Ma attribuire automaticamente tutto alla “malasanità” rischia di non fotografare correttamente quanto accaduto. In questo caso, infatti, il problema principale sarebbe stato di natura tecnica e infrastrutturale, mentre sul piano clinico il personale del Pronto Soccorso e della Radiologia avrebbe garantito la presa in carico delle emergenze senza interruzioni.



