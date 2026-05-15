Meteo Sicilia, venerdì tra sole e nubi: poi weekend ventoso e più fresco

15/05/2026 08:04:00

Giornata nel complesso stabile sulla Sicilia, quella di oggi venerdì 15 maggio, ma con qualche segnale di cambiamento all’orizzonte. L’alta pressione continua a garantire condizioni abbastanza tranquille, con nubi sparse alternate a schiarite su gran parte dell’Isola.

Nel corso della giornata il cielo si presenterà spesso velato per il passaggio di nubi alte e sottili, difficilmente associate a precipitazioni. Le temperature restano miti, con punte fino a 25-26 gradi nelle ore centrali, soprattutto sul Palermitano.

I venti soffiano moderati dai quadranti sud-occidentali, mentre i mari si mantengono generalmente mossi. Un peggioramento è atteso però tra la notte e le prime ore di sabato, quando potranno arrivare acquazzoni intermittenti.

Weekend: cambia tutto, arriva aria più fredda

Il fine settimana segnerà un netto cambio di scenario. Sabato inizierà con condizioni variabili: schiarite più ampie tra Trapanese e Palermitano grazie al Maestrale, mentre sul versante ionico e orientale si potranno avere più nubi e qualche pioggia, in miglioramento nel pomeriggio.

Proprio da sabato pomeriggio si farà sentire l’ingresso di aria più fredda, con temperature in calo e un deciso rinforzo dei venti. La sera il cielo tornerà in gran parte sereno, ma con clima più fresco e ventoso.

Domenica sarà la giornata più “autunnale” del weekend: venti sostenuti, mari mossi o agitati e temperature sotto la media del periodo. Non si escludono piovaschi sparsi, soprattutto sui settori settentrionali e orientali.

La tendenza: torna il bel tempo ma senza caldo eccessivo

Il miglioramento arriverà già da domenica sera e si consoliderà a inizio settimana. L’alta pressione tornerà a rafforzarsi, riportando condizioni più stabili.

Lunedì il clima sarà gradevole, con temperature in rialzo fino a 24-25 gradi e solo qualche disturbo pomeridiano nelle aree interne. Tra martedì e mercoledì il tempo resterà in gran parte stabile, con valori in ulteriore aumento ma senza eccessi.



