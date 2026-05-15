Sicurezza sul lavoro, all'Asp Trapani le verifiche periodiche su gru e ponti sospesi

15/05/2026 18:00:00

Datori di lavoro, proprietari e utilizzatori di macchine, impianti e attrezzature di sollevamento della provincia di Trapani non dovranno più rivolgersi a Palermo per effettuare le verifiche periodiche obbligatorie.

Da questo mese, infatti, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Trapani assicura direttamente le verifiche su attrezzature di sollevamento come gru su autocarro, gru a bandiera, gru a torre, derrick, gru a cavalletto, carroponte e ponti sospesi.

Le competenze passano da Palermo a Trapani

I nuovi servizi vengono erogati dall’Unità operativa Impiantistica e Antinfortunistica dell’Asp, secondo quanto previsto dal decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana.

Fino a oggi queste competenze erano affidate all’ASP Palermo, mentre adesso tutte le richieste di verifica periodica relative ad apparecchi di sollevamento di materiali e persone installati o utilizzati nel territorio trapanese dovranno essere indirizzate direttamente all’Asp Trapani.

Come presentare le richieste

Le richieste dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo sia@pec.asptrapani.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Asp Trapani. Le verifiche saranno eseguite dal personale tecnico dell’azienda sanitaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le informazioni operative, la modulistica e i recapiti aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale dell’ASP Trapani. Per chiarimenti è inoltre possibile contattare il Servizio Impiantistica e Antinfortunistica al numero 0923 540322.



