Salvini a Marsala il 21 maggio: incontro alle Saline Genna con Giulia Adamo

15/05/2026 20:32:00

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà a Marsala il prossimo 21 maggio alle ore 13, alle Saline Genna, per sostenere la candidatura a sindaco di Giulia Adamo. Ad annunciarlo è il commissario provinciale della Lega Eleonora Lo Curto.

“Le saline simbolo della città e del suo futuro”

Per l’iniziativa è stata scelta una location simbolica. “Non un albergo e neppure una piazza – afferma Lo Curto – ma le saline che raccontano la storia di Marsala e ne disegnano anche il futuro attraverso la capacità di creare una forte sinergia tra sostenibilità ambientale, cultura e impresa”.

Al centro dell’incontro ci saranno le priorità programmatiche della coalizione di centrodestra, con particolare attenzione alle infrastrutture e allo sviluppo del territorio.

Il porto di Marsala al centro del programma

Secondo Lo Curto, il tema principale sarà quello della realizzazione del porto di Marsala. “Dopo l’aeroporto aperto agli usi civili grazie a Giulia Adamo – dichiara – il porto rappresenta l’altra indispensabile infrastruttura che va realizzata”.

La Lega punta a presentare al ministro una visione definita per il rilancio della città: “Vogliamo fare di Marsala una vera città europea, moderna e infrastrutturata”.

Con Salvini anche Durigon, Germanà, Sammartino e Turano

Ad accompagnare Salvini saranno il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il segretario regionale della Lega Nino Germanà, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e l’assessore regionale alla Formazione professionale Mimmo Turano.

“La Lega a Marsala – aggiunge Lo Curto – ha una lista fatta da professionisti e imprenditori che hanno deciso di metterci la faccia”.

La proposta sul vino trasformato in biocarburante

Nel corso dell’incontro sarà consegnata a Salvini anche una nota elaborata da Mario Ragusa sulla possibilità di utilizzare le eccedenze di vino prodotte in Italia per la creazione di biocombustibili per auto.

“Si tratterebbe – conclude Lo Curto – di un aiuto concreto ai viticoltori italiani, privilegiando le aziende del territorio invece di importare biocombustibili dall’estero. La distillazione ecologica è al centro del nostro progetto, a partire da Marsala”.



