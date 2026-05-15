Marsala al voto: sono 68.320 gli elettori chiamati alle urne. Ecco  tutte le info

15/05/2026 08:00:00

A Marsala è tutto pronto per le Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Saranno infatti 68.320 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale della città. Il numero complessivo degli aventi diritto risulta superiore rispetto alle recenti consultazioni referendarie di marzo, poiché comprende anche gli iscritti all’AIRE, pari a 4.662 cittadini residenti all’estero. I caniddati alla carica di sindaco sono: l'uscente Massimo Grillo, Giulia Adamo, Andreana Patti e Leonardo Curatolo.

Quando si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate:

domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Gli elettori potranno recarsi presso la propria sezione elettorale di appartenenza. In totale saranno operative 80 sezioni, compresa quella speciale allestita all’ospedale.

Sezioni accessibili per elettori non deambulanti

L’Ufficio Elettorale comunale ha inoltre comunicato l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche, dove potranno votare gli elettori non deambulanti previa presentazione dell’attestazione medica rilasciata dall’Asp.

Ecco l’elenco delle sezioni accessibili:

Sezione n.21 – Plesso elementare Asta, via G. Falcone

Sezione n.26 – Scuola elementare Verdi, via Turati

Sezione n.32 – Scuola elementare contrada Cozzaro

Sezione n.42 – Scuola elementare F. Struppa, contrada Dammusello

Sezione n.44 – Scuola elementare contrada San Leonardo

Sezione n.45 – Scuola elementare contrada San Leonardo

Sezione n.47 – Scuola elementare Mothia, contrada Spagnola

Sezione n.62 – Scuola elementare contrada Paolini

Sezione n.64 – Scuola elementare contrada Digerbato

Sezione n.68 – Scuola elementare contrada Terrenove-Bambina

Sezione n.72 – Nuova scuola elementare contrada Strasatti

N.74 Ist. Comprensivo A. De Gasperi - C.da Fornara"

Inoltre, al fine di facilitare gli elettori con disabilità che devono recarsi al seggio elettorale, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto pubblico: occorre telefonare ai numeri fissi 0923993.867-861 o al cellulare 3314649492. Per qualsiasi informazione riguardante esigenze legate all'esercizio del diritto di voto, l'Ufficio Elettorale comunale rimarrà aperto - in orario continuato - anche nelle suddette due giornate di votazioni, fino a chiusura dei seggi.

L’attesa per il nuovo sindaco

La città si prepara così a uno degli appuntamenti politici più importanti dell’anno, con la sfida elettorale che definirà il futuro amministrativo di Marsala per i prossimi anni. Grande attenzione anche per il rinnovo del Consiglio comunale, chiamato a rappresentare le diverse anime politiche e territoriali della città.



