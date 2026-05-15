MAB Unesco, il dossier delle Saline verso lo stop: oggi il vertice decisivo

15/05/2026 06:00:00

Potrebbe chiudersi oggi, senza neppure arrivare al giudizio dell’Unesco, il lungo e tormentato percorso della candidatura MAB “Saline di Sicilia”. Non una bocciatura formale, ma qualcosa di forse ancora più politico: il dossier rischia di non essere proprio inviato per la valutazione internazionale.

È questo lo scenario che trapela alla vigilia del vertice in programma oggi, 15 maggio, a Palermo. Sul tavolo c’è il futuro della candidatura che avrebbe dovuto trasformare l’area delle saline tra Trapani, Paceco e Marsala in Riserva della Biosfera UNESCO nell’ambito del programma “Man and the Biosphere”.

Ma il clima, ormai da settimane, è diventato pesantissimo.

Tardino pronta a fermare tutto

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la presidente dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, sarebbe pronta a mettere ufficialmente lo stop all’iter.

Una posizione che arriva dopo settimane di polemiche, prese di distanza e tensioni soprattutto sul possibile impatto della candidatura sulle attività portuali e industriali dell’area trapanese.

La sensazione, dentro e fuori il tavolo politico, è che il progetto sia ormai arrivato a un punto di non ritorno. Il dossier non verrebbe respinto dall’Unesco: semplicemente non partirebbe nemmeno. E questo significherebbe dover attendere almeno tre anni prima di poter ripresentare una nuova candidatura.

Le “scorie” politiche restano tutte

Anche se il sipario dovesse davvero calare oggi, resterebbero però tutte le conseguenze politiche di una vicenda che negli ultimi mesi ha spaccato istituzioni, categorie economiche, ambientalisti e partiti.

A destra, dopo un lungo silenzio, Fratelli d'Italia sarebbe pronta a sostenere apertamente la linea di Tardino. Una scelta che certifica come, dentro il centrodestra, prevalga ormai la volontà di archiviare il dossier.

Più complessa la posizione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che in queste settimane ha dovuto muoversi in equilibrio tra la componente ambientalista della sua coalizione e una parte del mondo economico e istituzionale che considera ormai la candidatura un problema più che un’opportunità.

Non a caso, negli ultimi giorni, il dibattito si è spostato sempre meno sui principi della sostenibilità e sempre più sui rapporti di forza politici e sugli equilibri territoriali.

I commercialisti: “Serve concertazione”

Nel frattempo continuano ad arrivare prese di posizione pubbliche. L’ultima è quella dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani, che con una lettera inviata al Comune di Trapani e al Comitato promotore MAB Unesco ha manifestato la volontà di partecipare ai processi di consultazione degli stakeholder.

Nella nota firmata dal presidente dell’Ordine, Gildo La Barbera, i commercialisti definiscono la candidatura “un passo importante in un percorso di sviluppo sostenibile del territorio” capace di portare vantaggi “a tutti i comparti economici”.

L’Ordine sottolinea soprattutto la necessità di “processi concertativi efficaci” e del pieno coinvolgimento degli stakeholder istituzionali ed economici, affinché obiettivi e strategie possano essere realmente condivisi.

Un intervento che arriva però mentre il progetto sembra ormai vicinissimo al capolinea.

E forse è questa l’immagine più fedele dell’intera vicenda MAB trapanese: un dossier nato per unire territorio, ambiente ed economia, ma finito intrappolato nelle paure, nelle diffidenze e nelle fragili geometrie della politica locale.



