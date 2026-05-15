Trapani, stop allo sgombero Iacp: ora contratti e morosità nel mirino

15/05/2026 06:00:00

Lo sgombero immediato non ci sarà. Ma chi resterà negli alloggi popolari dovrà mettersi in regola. È questa la nuova linea emersa dopo il caso della palazzina Iacp di via De Santis 14, a Trapani, dove nei giorni scorsi 13 famiglie — tra anziani, disabili, bambini e una donna incinta — avevano ricevuto l’intimazione a lasciare gli appartamenti per problemi strutturali ai pilastri del piano terra.



Gli ulteriori rilievi tecnici eseguiti con specialisti esterni hanno infatti ridimensionato il rischio immediato. Le anomalie strutturali esistono, ma secondo lo Iacp non sarebbero tali da imporre l’evacuazione urgente dell’edificio. Così le intimazioni di sgombero sono state sospese.



Dietro la frenata sullo sgombero c’è stato anche il pressing del prefetto Daniela Lupo, che ha mantenuto aperto il confronto tra Iacp e Comune per evitare che decine di persone finissero improvvisamente in strada senza una sistemazione alternativa. Un continuo dialogo tra istituzioni che ha portato a una soluzione temporanea: niente evacuazione immediata, ma verifiche, limitazioni e lavori di sicurezza già avviati.



Lo Iacp, però, adesso cambia approccio. La sospensione dello sgombero non coincide con una sanatoria generale. L’Ente punta infatti a rimettere ordine nel quartiere non solo dal punto di vista strutturale ma anche amministrativo e sociale.



Il presidente dello Iacp Vincenzo Scontrino lo dice chiaramente: “L’Ente sta mostrando di essere pronto e capace a condurre gli interventi necessari ma è ovvio che gli occupanti ad un diritto vantato hanno un dovere da rispettare”. Tradotto: chi vive negli alloggi dovrà regolarizzare contratti, canoni arretrati e morosità attraverso le procedure previste, comprese eventuali rateizzazioni.



L’obiettivo è duplice: mettere in sicurezza le palazzine e allo stesso tempo riportare legalità e decoro in un rione che da anni convive con degrado, incendi e occupazioni problematiche. Non a caso nel comunicato dello Iacp si parla apertamente di roghi dolosi e azioni criminali che potrebbero avere aggravato il deterioramento delle strutture portanti.



“Sottoporremo alle forze dell’ordine e al comando della Polizia Locale la necessità di vigilare ancor di più sulla sicurezza e l’ordine pubblico in questo rione” afferma Scontrino. “Da qualche tempo si sono verificate azioni delittuose con roghi dolosi sin dentro i complessi abitativi”.



Un episodio recente viene ricordato anche dal consigliere comunale Giovanni Parisi. Domenica scorsa, in via Puglia, sotto un portico e proprio accanto a una veranda interessata da lavori PNRR, è stato appiccato un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco chiamati dallo stesso Parisi.



Un episodio che conferma il clima di tensione e degrado che da tempo investe parte delle palazzine popolari della zona sud della città. Adesso lo Iacp tenta di rimettere ordine in quartieri dove incendi, degrado e occupazioni irregolari non sono più soltanto un problema sociale, ma rischiano di diventare anche un problema strutturale.



