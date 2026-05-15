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» Dai Comuni
15/05/2026 14:00:00

Marsala: da domani obbligo di targa per i monopattini elettrici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/marsala-da-domani-obbligo-di-targa-per-i-monopattini-elettrici-450.jpg

Da domani, 16 maggio, i monopattini elettrici potranno circolare soltanto se muniti di contrassegno identificativo, la cosiddetta targa. A ricordarlo è il Comando della Polizia Municipale, che richiama quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo.

Per chi verrà sorpreso a circolare senza targa sono previste sanzioni fino a 400 euro.

 

La Polizia Municipale coglie inoltre l’occasione per ribadire le principali norme già in vigore per la conduzione dei monopattini elettrici: è obbligatorio avere compiuto 14 anni di età e indossare il casco durante la circolazione.

 

Per quanto riguarda invece l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, l’entrata in vigore scatterà dal prossimo 16 luglio.









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