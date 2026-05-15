Marsala: da domani obbligo di targa per i monopattini elettrici

Da domani, 16 maggio, i monopattini elettrici potranno circolare soltanto se muniti di contrassegno identificativo, la cosiddetta targa. A ricordarlo è il Comando della Polizia Municipale, che richiama quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo.
Per chi verrà sorpreso a circolare senza targa sono previste sanzioni fino a 400 euro.
La Polizia Municipale coglie inoltre l’occasione per ribadire le principali norme già in vigore per la conduzione dei monopattini elettrici: è obbligatorio avere compiuto 14 anni di età e indossare il casco durante la circolazione.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, l’entrata in vigore scatterà dal prossimo 16 luglio.