Alcamo Book Festival, domenica la presentazione del romanzo "La Malarema"

15/05/2026 15:27:00

In piazza Falcone Borsellino alle 18 l'incontro "Il bisso, il silenzio, la Sicilia" con l'autrice Alessia Castellini. Alle 16.30 lezione di yoga gratuita aperta a tutti.

Domenica 17 maggio ad Alcamo si presenta "La Malarema" di Alessia Castellini, romanzo pubblicato da Piemme. L'appuntamento è alle 18.00 in piazza Falcone Borsellino, nell'ambito dell'Alcamo Book Festival 2026, in collaborazione con il Comune di Alcamo.

Un romanzo tra mare, memoria e identità

L'incontro si intitola "Il bisso, il silenzio, la Sicilia" e propone un dialogo attorno ai temi del romanzo: il rapporto con il mare e con la memoria, il valore delle tradizioni, la condizione femminile, il peso del silenzio imposto e la costruzione della propria identità. Una storia radicata nella cultura siciliana che intreccia appartenenza, libertà e consapevolezza individuale.

Con l'autrice Alessia Castellini dialogheranno Manuela Dara dell'Alcamo Book Festival e Marilena Catanzaro, psicologa e tecnico del comportamento, in rappresentanza dell'associazione A.P.R.E.

Prima della presentazione, yoga in piazza

Sempre in piazza Falcone Borsellino, alle 16.30, il festival propone una lezione guidata di yoga con rilassamento sonoro, a cura di Fico d'India Yoga Studio. La lezione è gratuita, aperta a tutti e adatta anche a chi non ha mai praticato. Basta portare un telo e un tappetino. Gli spazi sono accessibili e provvisti di rampe.

Info

Domenica 17 maggio 2026, piazza Falcone Borsellino, Alcamo (TP). Lezione yoga ore 16.30, presentazione libro ore 18.00. Ingresso libero. Info: 339 1790352 — alcamobookfestival@gmail.com.



