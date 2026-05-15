Trapani, blitz all’alba al rione Cappuccinelli: controlli in corso

15/05/2026 08:22:00

Mattinata movimentata al rione Cappuccinelli, a Trapani, dove dalle prime ore dell’alba è in corso un’operazione di controllo.

Secondo le prime informazioni, l’attività sarebbe condotta dalla Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato. Al momento non sono ancora chiari i dettagli dell’intervento né la natura specifica dei controlli in corso.

La presenza delle forze dell’ordine ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona. L’operazione è ancora in svolgimento e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori elementi per chiarire obiettivi e risultati dell’attività.

Seguiranno aggiornamenti.



