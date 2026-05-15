Sicilia, vendeva gadget contraffatti dell'Inter per festeggiare lo scudetto

15/05/2026 09:15:00

Promuoveva sul web e sui social la vendita di prodotti con loghi contraffatti di squadre di Serie A. Per questo una ditta di Termini Imerese, attiva nel settore pubblicitario, è finita nel mirino della Guardia di Finanza.

L’attività è stata individuata dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo durante controlli online contro la contraffazione. Su delega della Procura di Termini Imerese, i militari hanno poi eseguito una perquisizione nella sede dell’azienda.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per realizzare i prodotti e diversi articoli contraffatti: bandiere, magliette, termo-adesivi e gadget con stemmi di squadre di calcio, soprattutto dell’Inter.

Secondo quanto ricostruito, la merce sarebbe stata destinata alla vendita in occasione della fase finale del campionato e dei festeggiamenti per il titolo vinto dal club nerazzurro.

La Guardia di Finanza chiederà anche l’oscuramento del sito internet e dei profili social usati per pubblicizzare e vendere i prodotti non originali.

L’operazione rientra nei controlli contro la contraffazione e la vendita di merce abusiva online. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con eventuale sentenza definitiva.



