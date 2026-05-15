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Cronaca
15/05/2026 09:15:00

Sicilia, vendeva gadget contraffatti dell'Inter per festeggiare lo scudetto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778829420-0-sicilia-vendeva-gadget-contraffatti-dell-inter-per-festeggiare-lo-scudetto.jpg

Promuoveva sul web e sui social la vendita di prodotti con loghi contraffatti di squadre di Serie A. Per questo una ditta di Termini Imerese, attiva nel settore pubblicitario, è finita nel mirino della Guardia di Finanza.

 

L’attività è stata individuata dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo durante controlli online contro la contraffazione. Su delega della Procura di Termini Imerese, i militari hanno poi eseguito una perquisizione nella sede dell’azienda.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per realizzare i prodotti e diversi articoli contraffatti: bandiere, magliette, termo-adesivi e gadget con stemmi di squadre di calcio, soprattutto dell’Inter.

 

Secondo quanto ricostruito, la merce sarebbe stata destinata alla vendita in occasione della fase finale del campionato e dei festeggiamenti per il titolo vinto dal club nerazzurro.

La Guardia di Finanza chiederà anche l’oscuramento del sito internet e dei profili social usati per pubblicizzare e vendere i prodotti non originali.

L’operazione rientra nei controlli contro la contraffazione e la vendita di merce abusiva online. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con eventuale sentenza definitiva.

 



Cronaca | 2026-05-14 19:09:00
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