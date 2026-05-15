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15/05/2026 00:20:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale a Mahdia per il progetto DesTInMed

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/il-distretto-turistico-sicilia-occidentale-a-mahdia-per-il-progetto-destinmed-450.jpg

 Rafforzare la cooperazione euro-mediterranea e costruire nuovi modelli di turismo sostenibile tra le due sponde del Mediterraneo. È questo l’obiettivo della missione in Tunisia del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – DMO West of Sicily, capofila del progetto DesTInMed, finanziato nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg NEXT Italia-Tunisie.

La delegazione siciliana ha preso parte questa mattina, a Tunisi, al convegno internazionale “WestMED: turismo costiero sostenibile”, ospitato dal Ministero del Turismo tunisino. L’incontro rappresenta il primo appuntamento di una serie di eventi istituzionali e operativi dedicati all’avvio del progetto, che vede tra i partner anche il Ministero del Turismo della Tunisia.

Il confronto tra istituzioni, operatori e rappresentanti territoriali dei due Paesi ha posto al centro temi strategici come la valorizzazione del patrimonio costiero, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e la promozione di un turismo innovativo, responsabile e sostenibile.

Al termine del convegno, i rappresentanti del Distretto Turistico Sicilia Occidentale hanno incontrato il ministro del Turismo tunisino per condividere programmi e azioni che coinvolgeranno le DMO siciliane e tunisine nei prossimi mesi. Nel pomeriggio, la delegazione è stata accolta dai rappresentanti della DMO di Mahdia in un momento di confronto istituzionale e convivialità.

 

Domani il primo meeting operativo del progetto

 

Il prossimo appuntamento è in programma domani presso la Pépinière d’Entreprises APII di Mahdia, dove si terrà il primo meeting ufficiale del progetto DesTInMed.

L’iniziativa punta a promuovere il turismo sostenibile, la valorizzazione territoriale e il rafforzamento delle reti tra istituzioni, imprese e operatori del comparto turistico. Al tavolo dei lavori siederanno rappresentanti istituzionali, Università, organizzazioni territoriali e partner internazionali provenienti da Italia e Tunisia.

L’obiettivo è avviare formalmente le attività progettuali e definire una strategia condivisa per lo sviluppo di destinazioni turistiche sostenibili nell’area mediterranea.

I lavori si apriranno alle ore 10 con i saluti istituzionali dell’autorità di gestione del programma, Daniela Segreto, insieme ai rappresentanti del Ministero del Turismo tunisino, del Governatorato di Mahdia e del Distretto Turistico Sicilia Occidentale guidato dalla presidente Rosalia D’Alì.

Nel corso della mattinata sarà illustrata la visione generale del progetto, con la presentazione del partenariato, degli obiettivi e dei risultati attesi. Il project manager Paolo Ferlisi presenterà inoltre le principali linee operative e le attività previste.

 

I partner coinvolti

 

Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dei partner del progetto:

  • Distretto Turistico Sicilia Occidentale – coordinamento del progetto e strategia di turismo sostenibile;
  • Università degli Studi di Messina – supporto scientifico e attività formative;
  • Kepos Group srl – accompagnamento alla certificazione GSTC;
  • Ministero del Turismo – CRT Mahdia – coordinamento territoriale e implementazione locale;
  • AVSI Tunisie – supporto operativo e campagne promozionali;
  • UMCE BusinessMed – networking e sostegno agli operatori economici;
  • DMO Mahdia – presentazione del modello di governance turistica territoriale.

La giornata si concluderà con una sessione di confronto aperto tra i partecipanti, finalizzata alla raccolta di osservazioni e proposte operative, seguita dalle conclusioni istituzionali e da un momento conviviale.

 

Un ponte tra le due sponde del Mediterraneo

 

Il progetto DesTInMed rappresenta un’importante opportunità di cooperazione tra Italia e Tunisia e mira a costruire modelli innovativi di sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e competitivo. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e umano dei territori coinvolti, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra le comunità mediterranee attraverso il turismo come strumento di crescita economica e coesione territoriale.









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