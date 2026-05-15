I controlli delle forze dell'ordine ad aprile: 2 arresti, 22 denunce, 588 multe nel trapanese 

15/05/2026 02:00:00

Nel mese di aprile 2026 le Forze dell’Ordine hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia di Trapani. Lo rende noto la Prefettura, spiegando che i servizi straordinari sono stati disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, d’intesa con i sindaci del territorio e attuati attraverso specifiche ordinanze del questore.

Complessivamente sono stati effettuati 71 servizi straordinari nel capoluogo e nei comuni della provincia, con il supporto delle specialità di polizia, delle polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Nel corso dei controlli sono state effettuate oltre 6.100 verifiche su persone sottoposte ad obblighi giudiziari. Sul fronte degli stupefacenti, 28 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90, mentre tre persone sono state denunciate ai sensi dell’articolo 73.

Sicurezza stradale e controlli sulle arterie provinciali

Particolarmente intensa l’attività sul fronte della sicurezza stradale. Sono state accertate 588 violazioni al Codice della strada: tra queste, 12 per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 79 per circolazione senza assicurazione, 163 per mancata revisione del veicolo e 13 per utilizzo del telefono cellulare alla guida.

I sequestri amministrativi di veicoli sono stati 102: sette per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, 73 per mancanza di assicurazione, cinque per assicurazione scaduta e 17 per altre violazioni.

Per il controllo di strade e autostrade sono state impiegate 354 pattuglie che hanno identificato 2.431 persone e controllato 1.567 veicoli, contestando 439 infrazioni. Ritirate 27 patenti e 37 carte di circolazione, mentre i punti patente decurtati sono stati complessivamente 823.

Sono stati inoltre sottoposti a controlli con etilometri e precursori 1.271 conducenti: uno è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e un altro denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel settore dell’autotrasporto professionale sono stati controllati 133 mezzi pesanti, con 68 infrazioni accertate.

Polizia giudiziaria e controlli amministrativi

L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla denuncia di quattro persone in stato di libertà. Controllati anche due esercizi pubblici: un’attività di disbrigo pratiche automobilistiche risultata regolare e un autonoleggio sanzionato ai sensi dell’articolo 131 del Tulps. Verificato anche un cantiere stradale, dove sono emerse irregolarità ai sensi dell’articolo 21 del Codice della strada.

Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri ha sottoposto a verifica 14 aziende: dieci sono risultate irregolari, tra edilizia, agricoltura, industria e terziario. Cinque persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza.

Per quanto riguarda la tutela ambientale, nel territorio di Erice tre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti.

Controlli nelle aree della movida

Nei fine settimana sono proseguiti i controlli interforze nelle aree della movida di Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. In questo contesto sono state identificate 377 persone, controllati 179 veicoli e accertate nove violazioni al Codice della strada.

Altri 26 servizi svolti nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita hanno portato a 243 controlli su strada, 18 sanzioni, 22 denunce, due arresti e tre sequestri di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, crack ed ecstasy. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.

Provvedimenti della Prefettura

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato 64 provvedimenti di sospensione della patente: 11 per guida in stato di ebbrezza, sei per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, 29 per uso del cellulare alla guida e 18 per altre violazioni.

Il Nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 35 colloqui e notificato 66 convocazioni, emanando 17 provvedimenti sanzionatori e 27 formali inviti.

Sul piano amministrativo, la Prefettura ha disposto quattro divieti di detenzione di armi ed emesso quattro interdittive antimafia nei confronti di attività commerciali operanti nei settori del commercio di carni e salumi, allevamento di equini e bovini, trasporto merci su strada e lavori edili. Inserite inoltre 19 ditte nella White List tra nuove iscrizioni e rinnovi.

Nel mese di aprile sono stati anche emessi tre decreti di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati per allontanamento e altri otto per superamento del reddito previsto.

Verifiche nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento

Infine, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento, a Trapani sono state ispezionate due attività di ristorazione con spettacoli e intrattenimento: i controlli hanno fatto emergere violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, con quattro contestazioni amministrative.

A Castellammare del Golfo, invece, il controllo congiunto effettuato in un locale con musica dal vivo e attività danzante ha accertato il ripristino delle condizioni igieniche e delle misure antincendio dopo le criticità riscontrate nei mesi precedenti, che avevano comportato una sospensione temporanea dell’attività.



