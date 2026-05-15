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Cronaca
15/05/2026 08:13:00

15 Maggio: italiani morti alle Maldive, la sfida di Streeting, Draghi sferza l'Ue

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778825804-0-15-maggio-italiani-morti-alle-maldive-la-sfida-di-streeting-draghi-sferza-l-ue.jpg

E' il 15 Maggio 2026. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Cinque italiani che partecipavano a una crociera scientifica sono morti durante un’immersione alle Maldive. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità e non sono più riemersi. Le autorità locali parlano del peggior incidente nella storia del Paese (vedi la rubrica “Incidenti")
• È ufficiale. In Inghilterra Wes Streeting si è dimesso da ministro della Sanità e ha lanciato la sfida a Starmer per la leadership dei Labour. Ma non sarà facile. Il partito gli preferisce Andy Burnham
• Ma chi è Streeting? Nipote di rapinatori e figlio di poveri è riuscito a studiare a Cambridge. Omosessuale, cattolico, è sopravvissuto a un cancro a un rene. Ha una passione per champagne e birra
• Mario Draghi torna a sferzare l’Europa sulla competitività, la crescita, lo sviluppo: «Per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi, siamo davvero soli insieme»
• Trump ha richiamato quattromila soldati dalla Polonia. Vuole riportare le truppe Usa sul Vecchio Continente ai livelli del 2022, prima dell’invasione russa
• Escalation di Mosca sull’Ucraina. I bombardamenti a tappeto hanno fatto 22 morti e 66 feriti. Presto Putin andrà a Pechino
• Il premier ungherese Magyar, il successore di Orbán, ha condannato l’assalto in Transcarpazia e ha persino convocato l’ambasciatore russo a Budapest
• Cuba è al buio. Non ha più carburante. L’embargo di Washington sta soffocando l’isola. La gente fa la fame e muore negli ospedali perché non ci sono mezzi per curarla
• La Cina importerà petrolio, soia, carne e Boeing dagli Usa e gli Usa alleggeriranno i dazi su prodotti come fuochi d’artificio. Su Iran e Taiwan, Trump e Xi restano praticamente sulle loro posizioni
• Alla Camera Usa, dove i repubblicani sono maggioranza, la risoluzione per limitare i poteri di Trump non è passata per un soffio. È finita con un pareggio, 212 a 212. Per il Grand Old Party è il chiaro segnale di una insoddisfazione crescente.
• Tensione nel governo sul fondo Safe. Crosetto dice che ne ha bisogno, ma Giorgetti prende tempo. Pare che Salvini abbia messo il veto. Preferisce scongiurare lo sciopero dei tir
• Caso Minetti, la procura non cambia il parere sulla grazia. Le verifiche dell’Interpol, per ora, non hanno dato riscontro al racconto della massaggiatrice su presunti festini in Uruguay
• Barbara D’Urso dice di aver portato Mediaset in tribunale perché è stata fatta fuori senza spiegazioni e senza un perché. Durante la trattativa la rete le avrebbe fatto un’offerta a dir poco umiliante
• Francesco Milleri ha fatto causa a Luca, Clemente e Paola, tre dei figli di Delvecchio per sbloccare il pacchetto azionario che gli è stato lasciato in eredità (vale 370 milioni)
• Troppi paletti. Sempre meno aziende assumono con i bonus giovani, donne e Zes: le attivazioni agevolate sono scese da 2,4 milioni nel 2023 a 733 mila nel 2025
• Nvidia è la prima società della storia a superare i 5.500 miliardi di capitalizzazione
• Ieri Piazza Affari ha chiuso a 50.050 punti. È a un passo dal record storico di 50.109 segnato il 6 marzo 2000
• La polizia di New York ha emesso una multa per eccesso di velocità a una Pontiac, identica a Kitt della serie tv Supercar, che però è ferma da anni in un museo dell’Illinois
• In Italia ci sono 525 spiagge con la Bandiera Blu, l’11,6 per cento di tutte quelle premiate a livello mondiale
• In Lettonia si è dimessa la premier di centrodestra Evika Silina
• In Venezuela gli studenti lanciano un ultimatum al governo per liberare i 457 prigionieri politici
• Durante il suo discorso alla Sapienza, papa Leone è tornato a invocare «la pace vera: disarmata e disarmante» e ha ricordato ai docenti che «insegnare è una forma di carità»
• Kate è tornata a Londra, ma prima di partire ha fatto visita ai bambini della scuola Salvador Allende, a un impianto di riciclaggio e s’è messa a fare i tortelli alle erbette con le sfogline
• La maggioranza litiga per i taxi. Forza Italia apre agli Ncc, ma Lega e Fdi fanno muro
• Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. È morta lo scorso 4 maggio Mariasole, una donna di 63 anni affetta da morbo di Parkinson
• È stato arrestato Cosimo Colucci, l’ultimo componente della baby gang che ha ucciso il bracciante Sako Bakari. I sei saranno accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi
• Sinner ha battuto il russo Rublev in due set e con 32 vittorie consecutive batte ogni record. Oggi alle 19 scenderà in campo contro Medvedev. Grande impresa di Darderi, che si giocherà contro Ruud un posto in finale (alle 15.30)
• Saranno Gauff e Svitolina le protagoniste della finale femminile degli Internazionali di Roma
• Prima vittoria italiana al Giro. Davide Ballerini ha battuto Jasper Stuyven. Afonso Eulálio ha mantenuto la maglia rosa
• Ieri a Torino il ministro Giuli ha inaugurato il Salone del libro. Anche il Papa ha inviato un messaggio. Dopo gli incontri con Zadie Smith, Petros Markaris, Alessandro Baricco è arrivata pure una bufera di vento
• A vincere Pechino Express sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati. Hanno percorso 5 mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone
• Sono morti la pittrice americana Mary Lovelace O’Neal (84 anni) e l’attore statunitense, nonché fratello di Sharon Stone, Michael Stone (74)

Titoli
Corriere della Sera: La morte dei 5 sub italiani
la Repubblica: Maldive, la strage dei sub
La Stampa: Grotta alle Maldive / strage di sub italiani
Il Sole 24 Ore: Partite Iva, più tempo per il concordato / Allentata la stretta sui pagamenti Pa
Avvenire: «Non si chiami difesa / il riarmo dell’Europa»
Il Messaggero: La strage delle Maldive
Il Giornale: Trump-Xi, affari e minacce
Leggo: Guerra e benzina, rebus vacanze
Qn: Xi a Trump: partner, non rivali / Ma su Taiwan rischio guerra
Il Fatto: La testimone rincara la dose / Ma il Pg non vuole sentirla
Libero: Campo largo, già finita la festa
La Verità: Macché fine vita: tagliate le liste d’attesa
Il Mattino: Tragedia italiana alle Maldive
il Quotidiano del Sud: La velata minaccia di Xi a Trump
il manifesto: Il sorpasso
Domani: «Un grande, onorato dell’amicizia» / Trump in ginocchio da Xi Jinping



Cronaca | 2026-05-14 19:09:00
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