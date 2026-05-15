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Cittadinanza
15/05/2026 07:02:00

Marsala, gattino investito sulla SS115: "Segnalato più volte, ma nessuno interviene"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778821766-0-marsala-gattino-investito-sulla-ss115-segnalato-piu-volte-ma-nessuno-interviene.jpg

Un gattino investito e ucciso sulla statale 115 a Marsala, ma nessuno, nonostante le tante segnalazini ai vigili urbani, lo ha rimosso. E' quello che ci racconta la titolare di un’attività commerciale situata in contrada Addolorata, lungo la SS115, a Marsala. Francesca denuncia la mancata rimozione di un gattino investito e morto davanti all’ingresso del negozio.

“Nel pomeriggio di martedì 12 maggio 2026, all’apertura della nostra attività commerciale, in contrada Addolorata sulla SS115, abbiamo trovato un gatto investito e morto davanti la porta”, racconta la commerciante.

 

Secondo quanto riferito, sarebbero state effettuate tre segnalazioni alla Polizia Municipale nella giornata di martedì, senza però alcun intervento. “Oggi abbiamo fatto un’altra segnalazione ma ancora niente”, scrive Francesca, evidenziando il disagio causato dalla presenza dell’animale davanti all’ingresso dell’attività.

“Come potete immaginare, il povero gatto si trova qui davanti e capite bene che non è bello, né per le persone che entrano da noi né per noi stessi che lo vediamo”, aggiunge.

La cittadina punta il dito contro i ritardi negli interventi e solleva il problema dell’abbandono percepito dai cittadini davanti a situazioni di questo tipo: “Possibile che i cittadini devono arrangiarsi da soli perché sempre abbandonati in queste situazioni?. Purtroppo so che non potete fare molto voi, ma segnalare è l’unica cosa che mi resta da fare”.

 

Per le vostre segnalazioni scivete a redazione@tp24.it.

 









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