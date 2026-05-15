Stagnone e costa Sud: Grillo valorizza il patrimonio naturale di Marsala

15/05/2026 11:56:00

Marsala possiede bellezze naturali uniche: lo Stagnone, la costa Sud, paesaggi rurali da incanto e un mare tra i più belli della Sicilia. Valorizzare queste bellezze significa credere nell’identità cittadina come volano di sviluppo, significa costruire nuove opportunità di crescita economica sostenibile per le attività commerciali che rendono questi luoghi fruibili e accessibili. Così ha fatto l’Amministrazione Grillo in questi anni e così intende fare anche negli anni a venire.

Tra gli interventi centrali c’è il progetto per la riapertura dei canali dello Stagnone e il trapianto della Posidonia, con l’obiettivo di restituire equilibrio all’ecosistema.

Il tema del kitesurf viene inserito in una visione ampia di valorizzazione della Riserva che guarda a questo sport come un alleato prezioso e non come nemico da abbattere, e che anche grazie al nullaosta del Libero Consorzio della Provincia di Trapani per la gestione diretta della Riserva permetterà di fare di più e meglio per valorizzare l’intera zona Nord della città.

Di particolare rilievo anche il finanziamento di 9 milioni di euro per la difesa della costa sud, dall’area del Fortino fino al confine con Petrosino, con interventi contro l’erosione delle spiagge per tutelare ambiente, il territorio e le attività economiche.

Marsala in questi anni ha finalmente valorizzato ciò che la rende unica. Ora serve continuità per completare e difendere questo percorso di cambiamento.

Difendi Marsala. Vota Grillo Sindaco.

Scarica la brochure o visita la pagina Facebook.

***

Per informazioni sugli spazi elettorali riservati alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it. Contenuto sponsorizzato per scopi elettorali.



