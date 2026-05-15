Oreste Alagna: “La cultura unisce e non è mai un solo evento”

15/05/2026 09:05:00

Marsala è una città che non ha mai smesso di raccontarsi. Lo fa attraverso le sue piazze, i suoi luoghi della memoria, le tradizioni che si intrecciano con il presente e quel patrimonio culturale diffuso che troppo spesso resta frammentato, poco valorizzato, non messo a sistema.

Oggi la vera sfida non è soltanto “fare cultura”, ma farla dialogare. Mettere in rete le energie che già esistono: associazioni, scuole, realtà artistiche, operatori del territorio, giovani che producono idee e spesso non trovano canali stabili per esprimerle. La cultura non può essere un insieme di iniziative isolate, ma un ecosistema vivo, continuo, riconoscibile.

Parlare di cultura significa parlare anche di identità e futuro. Significa creare connessioni tra il centro storico e le periferie, tra gli eventi e la quotidianità, tra chi organizza e chi partecipa. Una città cresce davvero quando riesce a trasformare la propria ricchezza culturale in opportunità accessibili a tutti, senza barriere e senza stagionalità.

Marsala ha bisogno di una visione semplice ma ambiziosa: una rete culturale stabile, capace di coordinare, valorizzare e moltiplicare le iniziative esistenti, evitando dispersioni e sovrapposizioni. Una rete che non sostituisce, ma unisce. Che non accentra, ma connette.

Per un candidato al Consiglio comunale, impegnarsi su questo fronte significa scegliere di investire sulla parte più profonda della città: quella che non si misura solo in numeri, ma in partecipazione, appartenenza e crescita collettiva.

Perché la cultura, quando è davvero condivisa, non è mai un evento. È una comunità che si riconosce e si costruisce ogni giorno.

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