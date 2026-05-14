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» Vela
14/05/2026 12:09:00

Trapani, studenti protagonisti di "Vela e salute"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/trapani-studenti-protagonisti-di-vela-e-salute-450.jpg

Oltre 60 studenti dell’Istituto di istruzione superiore Nautico e Aeronautico “Marino Torre” di Trapani hanno partecipato alla sesta tappa di “Vela & Salute 2026”, il progetto itinerante promosso dalla Lega Navale Italiana che unisce sport, prevenzione sanitaria, inclusione sociale, legalità e tutela ambientale lungo il periplo della Sicilia.

 

La giornata, ospitata nella sede trapanese della Lega Navale, è stata dedicata al tema “Vincere la paura di soccorrere”, con un focus specifico sulla formazione al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Gli studenti hanno preso parte a dimostrazioni pratiche su massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca e utilizzo del defibrillatore, apprendendo le principali tecniche salvavita attraverso attività guidate e momenti di formazione diretta.

 

Le lezioni sono state curate dai soccorritori dell’ARNAS Civico di Palermo, partner scientifico dell’iniziativa, con il contributo di medici e infermieri del 118. Il coordinamento scientifico del progetto è affidato a Nicoletta Salviato, responsabile dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’ARNAS.

Nel corso della giornata spazio anche ai temi della legalità e della memoria con la visita alle “imbarcazioni della legalità” della Lega Navale Italiana, barche confiscate alla criminalità organizzata e oggi destinate ad attività sociali, educative e sportive nell’ambito del progetto nazionale “Mare di Legalità”.

 

Particolare attenzione anche per l’esposizione del rostro di una nave romana custodito nella sede della Lega Navale di Trapani, presentato in vista della regata dedicata a Sebastiano Tusa, figura centrale dell’archeologia subacquea siciliana.

Momento significativo della giornata la testimonianza di Alberto Bilardo, velista e atleta che, grazie ai percorsi di inclusione della Lega Navale, è riuscito a superare la propria disabilità diventando parte attiva di un equipaggio.

"Salute, legalità e rispetto dell’ambiente sono valori da trasmettere alle nuove generazioni", ha sottolineato il presidente della Lega Navale Italiana di Trapani, Piero Culcasi, evidenziando il ruolo educativo del progetto.

Anche la delegata per la Sicilia Occidentale della Lega Navale Italiana, Daniela Gemelli, ha rimarcato come “Vela & Salute” rappresenti un percorso che trasforma prevenzione, inclusione e sostenibilità in esperienze concrete rivolte ai giovani.

Il progetto proseguirà con nuove tappe lungo la costa siciliana: iper oggi, 14 maggio, è previsto un convegno a Trapani con Marevivo sul tema “Il Mare conoscerlo per proteggerlo”, mentre il 16 maggio la rotta farà tappa a Mazara del Vallo, per poi proseguire verso Sciacca, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa e Augusta, dove si concluderà il percorso itinerante.

 

 



Vela | 2026-05-14 12:09:00
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