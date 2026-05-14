Pantelleria conquista Tommaso Zorzi: vacanza, social e amore per la Sicilia

14/05/2026 13:11:00

Se la Sicilia avesse un assessorato al Turismo in formato social, il nome giusto sarebbe probabilmente quello di Tommaso Zorzi.



L’influencer, conduttore e scrittore milanese ha trasformato la sua vacanza a Pantelleria in un racconto quotidiano capace di raggiungere milioni di persone, regalando all’isola una promozione spontanea che vale più di qualsiasi campagna pubblicitaria.

Da giorni Zorzi vive nella “Perla Nera” del Mediterraneo, condividendo scorci, riflessioni e momenti di vita pantesca con oltre due milioni di follower. Non semplici foto da vacanza, ma un vero diario visivo che sta contribuendo a rendere Pantelleria una delle mete più desiderate dell’estate.

Tra dammusi, tramonti e zibibbo

Nelle stories e nei post pubblicati in questi giorni, Zorzi sta raccontando l’anima più autentica dell’isola: i dammusi immersi nel vento, i vigneti di Zibibbo, il mare scuro di origine vulcanica e quella luce intensa che rende Pantelleria diversa da qualsiasi altro luogo del Mediterraneo.

Un rapporto, quello tra il conduttore e la Sicilia, che ormai sembra consolidato. Solo pochi mesi fa Zorzi aveva raccontato anche il suo viaggio a Catania, tra il mercato della Pescheria, il barocco del centro storico e i sapori della cucina siciliana. Un modo di viaggiare curioso, colto, mai superficiale, che piace molto al pubblico social.

Anche un piccolo problema di salute, affrontato proprio durante il soggiorno sull’isola, è stato gestito con ironia e leggerezza. Zorzi ha rassicurato i follower senza perdere il tono brillante che lo contraddistingue, trasformando un imprevisto in un altro tassello del suo racconto siciliano.

Stasera “Turisti per case” da Pantelleria

La vacanza, intanto, si intreccia anche con il lavoro. Questa sera andrà in onda su Real Time il programma “Turisti per case”, e Zorzi ha già annunciato che seguirà la puntata direttamente dal suo rifugio pantesco.

Il conduttore commenterà tutto in tempo reale su X, creando un ponte tra la tranquillità dell’isola e il mondo dei social. Un modo per trasformare la semplice visione televisiva in un evento condiviso con i fan, tra battute, retroscena e scorci di Pantelleria al tramonto.

Una promozione naturale per la Sicilia

In un’epoca in cui il turismo passa sempre più attraverso immagini, video e suggestioni digitali, la presenza di personaggi come Zorzi diventa una vetrina enorme per territori come Pantelleria.

Ogni post pubblicato dall’influencer diventa infatti una cartolina contemporanea della Sicilia: non costruita, non patinata, ma vissuta e raccontata con naturalezza. Ed è forse proprio questo il segreto del suo successo: riuscire a mostrare l’isola non solo come destinazione turistica, ma come esperienza emotiva.

Mentre il sole tramonta dietro i profili vulcanici di Pantelleria, la sensazione è che Zorzi abbia trovato molto più di una semplice meta estiva. E che, allo stesso tempo, Pantelleria abbia trovato uno dei suoi ambasciatori più efficaci.



