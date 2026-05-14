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» Sociale
14/05/2026 13:27:00

“Tutti a tavola, tutti insieme!”: al Garibaldi di Marsala giornata dedicata alla celiachia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/tutti-a-tavola-tutti-insieme-al-garibaldi-di-marsala-giornata-dedicata-alla-celiachia-450.jpg

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, l’Istituto Comprensivo G. Garibaldi/V. Pipitone di Marsala ha ospitato il progetto “Tutti a tavola, tutti insieme!”, una giornata dedicata all’inclusione e alla sensibilizzazione sul tema della celiachia.

 

Per l’occasione sono stati preparati e distribuiti 140 pasti completamente senza glutine per tutti gli alunni, grazie alla collaborazione di Siciliana Pasti srl. Un gesto concreto che ha trasformato il momento del pranzo in un’esperienza di condivisione, partecipazione e uguaglianza. Perché il cibo unisce, il cibo crea sinfonie, il cibo include.

 

Un ringraziamento speciale  va al vicepresidente Pasquale Bosco per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente a sostegno dell’Associazione Italiana Celiachia e delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulla celiachia.

 

 

 

 

 

 

 









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